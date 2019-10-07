Доллар подешевел, а продукты подорожали: с чем это связано

Деньги

В то время как доллар на протяжении второй половины августа и всего сентября дешевел, большинство основных продуктов питания продолжали дорожать. И хотя в октябре стоимость некоторых продуктов начала снижаться, по сравнению с прошлым годом еда в Украине подорожала. Причем, как оказалось, укрепление национальной валюты не всегда выгодно отечественному аграрному бизнесу.

«Курятина и сливочное масло — лидеры подорожания за год с 1 сентября 2018 по 1 сентября 2019 года, — сообщил в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — По данным нашей ассоциации, куриное филе добавило в цене 16%. Его средняя стоимость в больших городах по всей стране на начало сентября 2019 составляла 110,3 грн за килограмм.

Мороженая рыба стала дороже за год на 14%. Ее средняя стоимость на начало осени была 80,1 грн. Куриная тушка подорожала на 13%, и ее цена на 1 сентября составляла 62,9 грн за килограмм. Вареная колбаса первого сорта добавила в цене 12%, и достигла 98,2 грн. Сало поднялось на 8%, а средняя цена в начале сентября этого года была 80,5 грн за килограмм. Свинина подорожала на 7%, а средняя цена равнялась 124,5 грн. Говядина отставала от свинины и выросла всего на 5%. Средняя цена — 134,5 грн за килограмм.

Сливочное масло среди молочных продуктов также на первом месте по росту стоимости, — на 14%. Его средняя цена в крупных городах страны на начало сентября 2019 года составляла 41,6грн за 200 граммов, или 208 грн за килограмм.

Ценник на сметану добавил 13%, а средняя цена составляла 59,3 грн за килограмм. Кисломолочный мягкий сыр стал дороже на 12%. Средняя стоимость на 1 сентября этого года была 103,3 грн за килограмм. Молоко также подорожало на 12%, а его стоимость составляла 25,1 грн за литр.

За год потребительские цены (то есть инфляция) выросли на 8,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки, по данным статистики, прибавили за это время 10,2%. Алкоголь и сигареты подорожали на 15%, а стоимость одежды и обуви вообще не поднималась.

Рост средней заработной платы, с июля прошлого года по июль нынешнего, по данным Госстата, составил 20%. Минимальная зарплата за последние двенадцать месяцев стала больше на 12%. Как следует из этих цифр, люди, которые получают среднюю заработную плату могут себе позволить больше, чем в прошлом году. А работающие за минимальную оплату, к сожалению, должны сократить свои аппетиты".

В то же время, некоторые эксперты отмечают, что в октябре наблюдается тенденция к снижению цен на многие продукты питания.

«Наибольшие изменения претерпели цены на курятину. На начало октября, по сравнению с началом сентября текущего года, курятина подешевела на 15% и в октябре стоит в среднем 64,28 грн за кг (в сентябре — 75,26 грн за кг), — говорится в исследовании ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». — Вслед за курятиной снизились средние цены на яйца — на 4%, и на начало октября они составили 21,63 грн за десяток.

Среди основной животноводческой продукции также наблюдается удешевление говядины, грудинки, на 3% — 96,95 грн за кг на начало октября. Цены на колбасы, в частности на колбасу вареную, более известную как «докторская», изменились в незначительной степени — в среднем на 1% — до 193,1 грн за кг. Также есть категории товаров, стоимость которых за месяц не изменилась. К ним относятся сало и свиная вырезка. В октябре цена на эти продукты составила в среднем 137,8 грн/кг и 161,3 грн/кг соответственно.

Весомой категорией для потребителей являются молочные продукты, структура цен которых тоже изменилась. Больше всего снизилась цена на молоко (3,2% жирности) — на 3% — до 25,75 грн за пакет объемом 900 г.

В то же время твердые сыры и сливочное масло подорожали — на 4% и 2% соответственно, и к началу октября сыр твердый жирностью 50% стоил в среднем 212,2 грн за кг, а сливочное масло — 230,6 грн кг. Цены на кисломолочную продукцию и сметану практически не изменились: 23,6 грн за пакет объемом 900 г и 24,8 грн за пакет объемом 400 г.

В целом критических изменений в ценах за последний месяц, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», не наблюдается. Однако впереди начало зимы и сезонный скачок цен перед праздниками", — отмечают эксперты.

Но у людей возникает вопрос: почему доллар подешевел, а большинство продуктов питания подорожало?

«На доллар ориентируются практически все производители. Ведь импортная составляющая есть во всех товарах, в том числе произведенных в Украине, — пояснил Алексей Дорошенко. — Даже в украинской капусте присутствует валютный фактор, и не маленький. Это удобрение, бензин и дизтопливо, посевной материал, сельскохозяйственная техника и так далее. Таких валютных факторов гораздо больше гривневых в производстве практически любой продукции.

И в условиях курсовых валютных колебаний никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих торговых сетей отсрочка по платежам на 30 или 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь из-за этого потерять всю свою прибыль. А если курс доллара вырастет 28 гривен, то ты «влетел» и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но он рискует аккуратно".

Ранее эксперты предупреждали о некоторых негативных последствиях укрепления национальной валюты для отечественного агарного бизнеса.

Стоит также напомнить, что в нынешнем году рекордно подорожал картофель. К началу осени картошка стоила в 2−2,5 раза дороже, чем годом ранее, и ее цена достигала 20 гривен за килограмм.

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