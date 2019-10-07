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Изолирован от реальности: в Украине указали на серьезную проблему Зеленского
Пришедшая к власти команда Владимира Зеленского заполняет вакантные государственные должности друзьями, тем самым отсекая реальных специалистов. В итоге властная команда оказалась изолированной от реальности и не принимает полезных советов извне. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил руководитель стратегической группы SOFIA, политолог и философ Андрей Ермолаев.
«Зеленский мог себе позволить любые конфигурации. Но он опирается только на друзей, которые до сих пор путают постановку „95 квартала“ с национальной политикой… Их решения и инициативы — этакого банально-испуганно-кухонного характера», — констатирует Ермолаев.
В качестве примеров некомпетентности Ермолаев приводит плагиат в брюссельской речи Зеленского, видеоролик о НАБУ и непонимание ключевых задач агентства, инициативы Елены Зеленской, когда проекты двухлетней давности выдаются за новые. По словам политолога, такие ошибки в политике Зеленского говорят как об изоляции президента, так и о нехватке компетентных лиц в окружении главы государства.
«Те, кто с ними рядом, не способны помочь, подсказать, скорректировать. Не хотелось бы думать о злой воле», — подытожил Ермолаев.
О камнях преткновения в политике, с которыми придется разбираться Зеленскому, читайте в интервью Ермолаева «Если действовать под лозунгом „только победа“, Донбасс в Украину может не вернуться».
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