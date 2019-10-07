Курс доллара и евро вновь начал падать: как это отразилось на цене недвижимости

Деньги

Если на прошлой неделе доллар и евро заметно подорожали, то с началом нынешней курс иностранной валюты вновь начал снижаться. По сравнению с пятницей, 4 октября, по курсам устанавливаемым Нацбанком, американская валюта подешевела на 27 копеек, а европейская — на 22 копейки. Хотя в целом за неделю гривня все же стала дешевле.

В понедельник, 7 октября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,61 грн за доллар и 27,02 грн за евро. Правда, в обменниках стоимость национальной валюты за выходные несколько снизилась. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,74 грн, купить — по 25,22 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 27,02 грн, купить — по 27,66 грн.

«За неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9−3,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,08 грн до 24,61 грн (+2,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,34—24,38 грн до 24,80—24,85 грн (+1,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,13—24,43 грн до 24,74—25,22 грн (+2,5%/+3,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1,2% до 2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

На минувшей неделе наиболее интенсивный рост стоимости доллара пришелся на вторник и среду, после чего курс стабилизировался. Однако потенциал роста для доллара полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению.

На начавшейся неделе мы ожидаем рост стоимости доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках — около 25,2—25,5 грн".

Впрочем, некоторые эксперты советуют не волноваться из-за временного ослабления национальной валюты.

«У нас стабильная, хорошая ситуация в экономике, — заявил финансовый аналитик Сергей Фурса. — У нас стабильная ситуация с платежным балансом, поэтому существенного ослабления гривни не будет. Что мы ожидаем к концу года? Скорее всего курс будет 27,5 гривни за доллар. Это все равно означает, что в течении года гривня усиливается. Однако по сравнению с сентябрьскими показателями может потерять 10% или даже меньше».

Стоит отметить, что недавнее укрепление национальной валюты существенно отразилось и на рынке недвижимости. Потенциальные покупатели жилья массово откладывают сделки в связи с укреплением гривни. Ведь не секрет, что украинцы традиционно хранят сбережения в иностранной валюте, чаще всего в долларах. Однако при проведении операций с недвижимостью расчеты проводятся исключительно через банковские счета и только в национальной валюте. Это значит, что покупателям нужно переводить долларовые сбережения в гривню. А после снижения курса доллара сумма, полученная при переводе американской валюты в украинскую, заметно уменьшилась.

В то же время продавцы жилья начали повышать гривневые цены, стремясь по итогам сделки получить тот же эквивалент в долларах, что и ранее. В результате, по данным экспертов, количество сделок в сентябре на киевском рынке жилья сократилось примерно на 20−30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Несколько месяцев кряду курс гривни по отношению к доллару остается стабильным и не превышает 25 гривен, — сообщила «НВ Бизнес» директор департамента продаж и маркетинга Холдинговой компании «Киевгорстрой» Татьяна Маркова. — В то же время растут цены на все товары и услуги. На продаже недвижимости это отражается не лучшим образом, поскольку традиционно украинцы хранят сбережения в валюте. А поскольку эксперты не могут прийти к единому мнению, почему гривня стабильна и когда начнется рост доллара, то потенциальные покупатели недвижимости отложили покупку до лучших времен. Понять людей легко: еще вчера, имея на руках 30 тысяч долларов, покупатель мог претендовать на двухкомнатную квартиру в новостройке, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку».

Подтверждают сложившуюся ситуацию и риелторы.

«Продавцы не знают, какие цены просить за жилье, — рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. — Потенциальные покупатели звонят, ходят на просмотры, но ничего не покупают. На рынке недвижимости наблюдается хаос».

Как ни парадоксально, но, по мнению экспертов, в сложившейся ситуации и продавцы и покупатели жилья надеются, что гривня девальвирует.

«Около 25% покупателей ждут, когда курс гривни по отношению к доллару будет выглядеть, так скажем, „рыночно“, — считает руководитель проектов группы компаний Perfect Group Алексей Коваль. — Все прекрасно знают, что в госбюджете на 2020 год заложен курс свыше 28 грн за доллар. Да и вряд ли найдутся те, кто всерьез поверит, что за последние два с половиной месяца Украина настолько высоко прыгнула в экономическом развитии, что это привело к укреплению гривни».

Стоит отметить, что в последнее время все чаще звучат прогнозы мировых финансовых институтов и международных экспертов о неизбежности новой волны глобального экономического кризиса. Но большинство простых украинцев в первую очередь волнует вопрос: как новый кризис может отразиться на их кошельках? Ведь практика показывает, что во время кризисов доллар почти всегда растет.

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