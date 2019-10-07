Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс

Украина

Вслед за обустройством перехода в Станице Луганской президент Зеленский поручил упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Также должен быть упрощен провоз товаров с оккупированных территорий на подконтрольные Украине и в обратном направлении. Указ об этом был подписан 7 октября.

План по упрощению поездок с/на оккупированные территории предстоит разработать Кабинету министров. Одним из способов упростить поездки должен стать ремонт дороги H-21 Старобельск — Счастье, ведущей к оккупированному Луганску, а также примыкающей дороги Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

Напомним, ранее было заявлено о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, «чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую». Также готовится обновление списка товаров, разрешенных к провозу через линию разграничения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter