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Украина

Зеленский поручил упростить поездки на оккупированный Донбасс

13:14 7 октября 2019 352
станица
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за обустройством перехода в Станице Луганской президент Зеленский поручил упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Также должен быть упрощен провоз товаров с оккупированных территорий на подконтрольные Украине и в обратном направлении. Указ об этом был подписан 7 октября.

План по упрощению поездок с/на оккупированные территории предстоит разработать Кабинету министров. Одним из способов упростить поездки должен стать ремонт дороги H-21 Старобельск — Счастье, ведущей к оккупированному Луганску, а также примыкающей дороги Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

Напомним, ранее было заявлено о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, «чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую». Также готовится обновление списка товаров, разрешенных к провозу через линию разграничения.

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