Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020

Спорт

В пятницу, 11 октября, сборная Украины по футболу поединком против команды Литвы на 38-тысячном стадионе «Металлист» в Харькове, где «желто-синие» не проиграли ни одного официального поединка, возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЛИТВА

В прежние годы соперники противостояли друг другу девять раз. Литовцы отпраздновали успех дважды (2:0 в 1994-м в Киеве и 2:0 в 2007-м в Каунасе), в одной игре была зафиксирована ничья (0:0 в 2014-м в Киеве), а в остальных шести поединках побеждала сборная Украины (2:1 в 1993-м в Вильнюсе, 3:1 в 1995-м в Вильнюсе, 5:2 в 1996-м в Киеве, 1:0 в 2007-м в Одессе, 4:0 в 2010-м в Харькове и 3:0 месяц назад в Вильнюсе).

В прямом эфире на территории нашей страны матч Украина — Литва покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало онлайн-телетрансляции 11 октября — в 21:45.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение подопечным Андрея Шевченко. К примеру, контора William Hill ставки на победу Литвы принимает с коэффициентом 34,0, на ничью — 11,0, на успех «желто-синих» — 1,06.

Напомним, что Украина с 13 очками после пяти матчей (с Португалией — 0:0 на выезде, с Люксембургом — 2:1 в гостях и 1:0 на своем поле, с Сербией — 5:0 дома и с Литвой — 3:0 на поле соперника) возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после пяти поединков занимает последнее место.

Кстати, успех в игре с литовцами практически обеспечит нашей команде путевку в финальный турнир Евро-2020. Ведь в этом случае «желто-синие» в двух оставшихся встречах — с Португалией (14 октября дома) и Сербией (17 ноября в гостях) — могут даже проиграть и все равно финишируют в группе не ниже второго места. Правда, при одном условии — в Белграде команде Андрея Шевченко нельзя будет проигрывать со счетом 0:6 и крупнее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко довызвал в сборную Украины Сидорчука, Коваленко, Шахова и Панькива.

Фото Федерации футбола Литвы

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