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У Путина отличились наглым заявлением об отведении сил боевиков на Донбассе
В России дали понять, что проследят, как Украина отводит войска от Петровского и Золотого на Донбассе, но свои силы от линии разграничения россияне отводить не будут. В Кремле продолжают гнуть линию, что якобы боевики на Донбассе Москве не подчиняются.
О том, что позиция Кремля не изменилась, и россияне продолжают называть себя стороной «вне конфликта», стало понятно из заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
«Кремль не является стороной конфликта… Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта», — заявил Песков.
У Путина продолжают настаивать, что боевики на Донбассе — самостоятельные субъекты, а потому Россия не будет давать никаких гарантий отведения сил.
Напомним, ранее депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что у Украины нет возможностей проверить демилитаризацию оккупированных районов, кроме как с помощью наблюдателей ОБСЕ. Яременко допускает, что если Россия отведет свои войска, то боевики из числа местных жителей могут остаться в регионе.
А тем временем российско-оккупационные войска на Донбассе очередным обстрелом сорвали намеченное на 7 октября разведение сил в Петровском и Золотом.
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