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23-летний футболист погиб во время вечеринки (фото)
Аргентинский футболист Эсекьель Эсперон умер после падения с шестого этажа, сообщает издание Infobae. Вечером в воскресенье, 6 октября, 23-летний спортсмен находился на вечеринке в Буэнос-Айресе. В три часа утра он вместе с друзьями вышел на балкон и оперся на перила, которые не были должным образом закреплены. В результате Эсперон упал с шестого этажа. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, парня доставили в больницу, однако спасти не смогли.
Сотрудники правоохранительных органов уже ведут расследование ЧП, устанавливают все обстоятельства гибели Эсперона. При этом все факторы говорят о том, что это был несчастный случай.
Эсекьель Эсперон (второй слева) с друзьями перед вечеринкой, закончившейся трагедией
Полузащитник начинал свою карьеру в известном клубе из Буэнос-Айреса «Олл Бойз». В 2015 году он перешел в бразильский «Интернасьонал», а через год уже выступал за другую бразильскую команду «Гремио». В прошлом сезоне аргентинец на правах аренды играл за мексиканский «Атланте».
К слову, несколько дней назад Twitter-аккаунт Федерации футбола Нигерии сообщил о смерти в США серебряного призера Олимпиады-2008 в составе сборной страны Айзека Промиса. Причиной смерти 31-летнего спортсмена стал сердечный приступ. Футболист был капитаном сборной Нигерии на Олимпийских играх в Пекине 2008 года. Тогда африканские футболисты вышли в финал, но уступили сборной Аргентине во главе с Лионелем Месси. На клубном уровне форвард выступал в Турции за «Генчлерберлиги», «Трабзонспор», «Манисаспор» и «Антальяспор», а в США — за «Остин Боулд».
Айзек Промис
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист Джуниор Агого умер после двух инсультов.
Фото Instagram
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