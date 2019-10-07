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Пожар в «Токио Стар»: суд обязал расследовать версию об убийстве в одесском отеле
Приморский районный суд Одессы удовлетворил требование активиста Николая Коваля и обязал прокуратуру внести сведения, изложенные им в официальном заявлении о совершении уголовного преступления, в ЕРДР. По утверждению заявителя, пожар в «Токио Стар», в котором погибли девять человек, был организован с целью скрыть убийство жителей Сум: десятилетней девочки Валентины Долгой и ее мамы Анны Долгой.
Коваль обращает внимание, что пожар, по версии ГСЧС, начался в помещении прачечной: «при вскрытии этого помещения пламя было между стиральной машиной и стеной и достигало потолка». Это было в 01:30. В других помещениях огня и задымления на тот момент не наблюдалось.
Активист указывает, что, «учитывая расстояние между прачечной и номером, в котором жила семья Долгих, у них было достаточно времени для эвакуации». Но тело погибшей девочки после пожара было обнаружено именно в помещении прачечной, а ее погибшую маму нашли в отельном номере.
«Обстоятельства начала пожара и смерти малолетней Долгой Валентины Александровны дают все основания считать, что ребенок попал в помещение прачечной на втором этаже отеля до начала пожара. Поскольку, по словам работников отеля, после открытия входных дверей огонь был почти возле входа в прачечную, был сильным, поэтому никто, даже ребенок, даже в панике, не побежит спасаться от пожара в помещение, охваченное огнем. То есть ребенок однозначно попал в помещение прачечной до начала пожара», — отмечает Коваль.
Он обращает внимание на заявление отца девочки, Александра Долгого, который официально сообщил, что в 02:00 он почувствовал сильный запах гари и отправился в коридор искать огнетушитель. Такое поведение главы семейства активист считает «странным и не выдерживающим никакой критики».
Отмечая, что его обращение в полицию не принесло результата, заявитель просит суд обязать следствие изучить его версию и отреагировать в соответствии с действующим законодательством.
Семья сумчан Долгих остановилась в Одессе на одну ночь, будучи здесь проездом.
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В интервью центральным телеканалам сразу после трагедии в отеле Александр Долгих сказал: «Огонь в коридоре был такой, что я не знаю, как остался жив. Потолок падал, весь пластик капал на меня. Я бежал по горячему пластику и почувствовал, что идти не могу. Я выскочил на выход, где были пожарные. Я им сказал, что в 825-й комнате есть живые ребенок и женщина». После пожара его госпитализировали с обожженными ногами и волдырями на спине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что администратор отеля «Токио Стар» останется в СИЗО.
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