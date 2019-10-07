Новые тренды в маникюре: модные оттенки красного (фото)

Стиль жизни

«Красный — лучший цвет, — как-то отметил знаменитый кутюрье Валентино Гаравани. — Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более тридцати разных оттенков красного. От женщины в красном нельзя оторвать взгляд…» О новых трендах в красном маникюре «ФАКТАМ» рассказала известный нейл-стилист из Израиля Мария Балодис, создающая настоящие шедевры.

— Неоспоримый плюс красного цвета в том, что он по-особенному гармонирует с другими цветами и идеально смотрится на ногтях разной длины и формы, — говорит Мария Балодис. — Может быть украшением как повседневного, делового, так и торжественного маникюра. Осенью особенно стоит обратить внимание на такие оттенки красного, как коралловые, красно-оранжевые, розово-красные, винные, кирпичные, бордо.

— Какие же сочетания с красным самые эффектные?

— Красно-бело-черное сочетание цветов в маникюре — это идеальный вариант, который всегда будет на пике популярности. Интересный дизайн можно создать за счет сочетания красного с оттенками синего и голубого. Необычно смотрятся оттенки красного с приглушенным зеленым. Актуальны красные дизайны с использованием коричневых и песочных оттенков.

Черно-бело-красный маникюр, по словам нейл-стилиста, подходит девушкам страстным, эмоциональным, уверенным в себе

— Какие техники нейл-арта применимы к красному?

— Красный маникюр может быть самодостаточным и без дополнительного декора. В тренде цветной френч с заменой белого кончика ногтя на ярко-оранжевый, алый, малиновый. Геометрия в маникюре, в том числе и в красном, с каждым сезоном набирает популярность.

Лаконичная геометрия на идеальном черно-красном покрытии с блестящими элементами поможет создать в одно время элегантный и шикарный маникюр

Более стильным и необычным красный маникюр может стать с использованием металлического декора, фольги, блесток. Ярко-выраженный декор, стразы, объемные дизайны в сочетании с красным помогут создать неповторимые образы для выхода в свет, торжественного и вечернего мероприятий.

Очень стильно смотрится малиновый френч

— Как сочетать красный маникюр с блестящим декором?

— В сочетании красного маникюра с такими элементами нейл-дизайна, как блестки, фольга, стразы, металлический декор, нужно быть аккуратными. И без того яркий, заметный красный дизайн с дополнительными украшениями (особенно имеющими блеск) может оказаться на грани безвкусицы. Поэтому весь блестящий декор идеально использовать для создания этнических, минималистских, геометрических дизайнов, дизайна для одного-двух ноготков. Такой маникюр сможет дополнить и преобразить вечерний и торжественный образ. Еще более роскошно смотрится красный маникюр со стразами, кристаллами, металлическими бульонками.

Элегантно сочетание красного с бежевым и золотым

— Есть ли возрастной лимит для красного цвета в маникюре?

— Красный маникюр всегда был, есть и будет самым популярным, любимым и востребованным у женщин всех возрастов, стилей и вкусов.

— Как лучше сочетать красный маникюр с украшениями?

— На руках с красным маникюром не должно быть бижутерии.

— Можно ли сочетать красный маникюр с кольцами с цветными камнями?

— Чтобы украсить себя со вкусом, чтобы ваши любимые украшения заиграли по-новому в тандеме с оттенками красного на ногтях, нужно правильно подобрать эти оттенки. Если хрусталь, жемчуг, бриллианты беспроигрышно смотрятся в комплекте с любым оттенком красного, то любительницам цветных камней стоит более внимательно подходить к выбору красного цвета для своего маникюра. Так для изумруда подойдут теплые оттенки: алые, оранжевые, морковные, кирпичные. Для аметиста — холодные малиново-красные, вишневые покрытия. По этому же принципу сочетаются с оттенками красного и металлы.

Маникюр под серебряные, платиновые украшения, под белое золото стоит выполнять в холодных оттенках. Красное и желтое золото идеально смотрится на руке с теплым кирпичным, коралловым, огненно-алым маникюром. Если вы выбираете стразы в качестве декора к красному маникюру, то лучше надевайте кольца без камней.

Мария Балодис: «Красный маникюр всегда был, есть и будет самым популярным, любимым и востребованным у женщин всех возрастов, стилей и вкусов»

— Какие оттенки красного подойдут для длинных ногтей, а какие для коротких?

— Красный маникюр на ногтях любой длины всегда привлечет к себе внимание. Главное, чтобы ногти были идеальной формы.

— Можете ли сказать, какой оттенок красного будет особо актуален зимой?

— Актуальными оттенками красного станут винные, малиновые, красно-коричневые. Вернется в список трендов марсала. Красно-бордовый, сдержанный, но в то же время глубокий и заметный, придет на смену красно-оранжевому, который еще осенью будет на пике популярности. Не обойтись зимой без жгучего алого. Коралловые же и неоновые оттенки оставим на весну и лето.

Неоново-оранжевый оттенок красного и фруктовые дизайны в маникюре смогут продлить вкус лета. Папайя - один из трендов осени

— Какие оттенки красного сейчас идеальны для офиса?

— Алый и марсала — фавориты зимних оттенков красного маникюра деловой женщины.

— Допустим ли красный для невест?

— Смелый, яркий и выразительный красный маникюр в правильно подобранных оттенках будет вполне уместен. Особенно когда этот оттенок встречается в декоре и элементах оформления торжественного мероприятия (ткани, цветы, платья подружек невесты, аксессуары).

— С каким покрытием красный смотрится лучше — с блестящим или матовым?

— Блестящий красный маникюр всегда выглядит роскошно и дорого. Но попробуйте хоть раз сделать яркий алый, неоново-малиновый или дерзкий оранжевый в матовом! Матовое покрытие облагораживает и придает великолепие маникюру в темно-красных, бордовых, вишневых, коричневых оттенках.

Матовый черно-красный маникюр - верх стиля. Лаконичный дизайн с черной паутинкой подойдет и для офиса, и для повседневной жизни, и для выхода в свет

— С каким педикюром лучше сочетать красный маникюр?

— Идеальное сочетание маникюра и педикюра в одном цвете уже давно не является трендом. Поэтому красный маникюр потрясающе выглядит в тандеме с черными и белыми ноготками на пальчиках ног, нюдовым покрытием, бежевым и молочным. Но если вы хотите и маникюр, и педикюр в красном цвете, то это обязательно должен быть один и тот же оттенок.

— Когда красный не уместен?

— Не стоит пытаться вписать в образ красный цвет за счет маникюра, если он будет уже третьим или четвертым по счету оттенком в цветовой гамме вашего наряда.

Ранее о новых трендах в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Ирен Костова.



А нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну Юлия Рошниашвили рассказала о новых осенних трендах в маникюре и о том, как в холодное время года ухаживать за руками и ногтями.

Фото из альбома Марии Балодис

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