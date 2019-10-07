“Подарок” к юбилею: суд решил закрыть Одесский украинский музыкально-драматический театр

Происшествия

Одесский Апелляционный суд принял решение о закрытии академического украинского музыкально-драматического театра им. Василя Василько, удовлетворив требования ГСЧС. Спасатели указали в исковом заявлении, что руководство выполнило не все предписания по противопожарной безопасности. В частности, из 56 требований об обеспечении противопожарных норм выполнено 53. Отмечается также, что в театре отсутствует система дымоудаления, без которой функционирование данного учреждения невозможно.

Коллектив театра выступил с публичным заявлением, в котором указывает, что «никакие аргументы — о повседневной работе по устранению технических недостатков, об активном сотрудничестве с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве актеров, — во внимание приняты не были».

В документе отмечается, что театр, расположенный в здании-памятнике архитектуры, выбран для «показательного наказания, хотя многие другие театры и учреждения культуры и искусства» в Украине имеют значительно худшие условия. Подчеркивается, что закрытие театра — беспрецедентное явление и является тревожным сигналом для всей отечественной театральной общественности.

Коллектив обращается ко всем, кто может и желает помочь, к меценатам с просьбой оказать материальную поддержку для того, чтобы театр выполнил все предписания ГСЧС.

«Мы выполним до конца требования пожарных. И найдем возможности и средства на это. Мы все равно будем жить и творить!» — говорится в заявлении.

Для того чтобы театр функционировал, а творческий коллектив мог и дальше радовать своих почитателей, необходимы 4 млн гривен — на покупку и установку системы дымоудаления и на замену покрытий во внутренних помещениях. С этой целью создан специальный фонд, в который желающие могут вносить пожертвования.

Администрация, режиссерский и актерский состав надеются, что совместными усилиями местной власти и меценатов удастся в ближайшее время «разрешить конфликтную ситуацию».

«Возможно, это станет одним из лучших подарков театралам в юбилейный, 95-й сезон украинского музыкально-драматического», — шутят неунывающие одесситы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после масштабного пожара с человеческими жертвами в одесском отеле «Токио Стар» стало известно, что

ситуация с противопожарной безопасностью в курортном городе оставляет желать лучшего. Кроме того, в Одессе произошел целый ряд пожаров на крупных рынках.

Что касается печально известной гостиницы «Токио Стар», то суд обязал прокуратуру расследовать версию об умышленном поджоге отеля для сокрытия двойного убийства.

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