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Сборная Украины начала подготовку к матчам с Литвой и командой Криштиану Роналду (фото, видео)
В понедельник, 7 октября, сборная Украины по футболу начала тренировочный сбор перед матчами квалификации Евро-2020 против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве). В первой половине дня к тренерско-административному штабу «желто-синих» во главе с Андреем Шевченко, прибывшему в Харьков накануне, в отеле Superior & Golf Resort присоединилась первая группа игроков. Большинство футболистов прилетели утренним рейсом из Киева, в том числе и дуэт легионеров — Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин.
Остальные игроки, выступающие в зарубежных клубах, прибыли в расположение сборной ближе к вечеру. Сначала — Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун и Евгений Шахов, а позже остальных — «англичанин» Александр Зинченко и «бельгиец» Роман Яремчук.
На вторник у нашей команды запланирована предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко (18:30) и открытая для болельщиков тренировка на стадионе «Металлист» (19:00).
Напомним положение команд в группе В:
1. Украина — 13 очков (5 матчей);
2. Португалия — 8 (4);
3. Сербия — 7 (5);
4. Люксембург — 4 (5);
5. Литва — 1 (5).
Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляции поединков отбора к Евро-2020 Украина — Литва и Украина — Португалия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко довызвал в сборную Украины Сидорчука, Коваленко, Панькива и Шахова.
Фото Николая ВАСИЛЬКОВА
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