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Оккупанты изменили планы запуска поездов по Крымскому мосту
В России снова отложили запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту — теперь его хотят открыть в июне 2020 года вместо декабря 2019 года. Напомним, на днях у одной из опор моста нашли авиационную бомбу.
Как сообщили РБК в Минтрансе РФ, решение объясняется желанием сохранить найденный на пути строительства древний город — якобы в ноябре 2018 года строители железной дороги наткнулись на памятник археологии — торговое поселение, построенное еще в IV веке до н.э.
После проведенной экспертизы они приняли решение сохранить находку и изучить возможность переноса дороги. Теперь ее хотят перенести на 140 м южнее. Эти планы откорректировали и смету «проекта века» — в мае 2019 года Минэкономразвития России увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей. Таким образом, итоговая стоимость строительства составила 31,04 млрд рублей.
В сети уже отреагировали на подобную расточительность оккупантов.
«Смета выросла на миллиарды рублей — вот ключевое», — написал пользователь Vesel_On.
В ответ блогер Крымский бандеровец спрогнозировал, что такое увеличение происходит не в последний раз.
Напомним, в Украине оценили, чем будет полезен Крымский мост после возврата захваченного Россией полуострова. На днях стало известно, что оккупанты перевозят по Крымскому мосту авиацию.
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