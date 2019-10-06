Украина

Дорога на Кавказ: эксперт объяснил, почему Крымский мост будет для Украины полезным приобретением

Крымский мост, рядом с одной из опор которого недавно обнаружили три авиационные бомбы и гранату Ф-1, будет полезным приобретением для Украины после возврата захваченного Россией полуострова. Об этом в комментарии изданию «Главред» сказал военный эксперт, полковник Олег Жданов.

По его мнению, построенный оккупантами мост — ненадежен, есть проблемы не только с экологией, но и с геофизикой.

«Потому дай бог, чтобы он простоял. С точки зрения экономики, этот мост — очень хорошее сооружение. Если мы вернем Крым под юрисдикцию Украины, то для нас, опять-таки с точки зрения экономики и транспортной развязки, мост будет полезным приобретением», — отметил Жданов.

Эксперт уточнил, что хотя Крымский мост немного ограничивает работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, но, тем не менее, в целях развития транспортной инфраструктуры со странами Кавказа и Закавказья мост Украине пригодится.

Напомним, РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по скандальному Крымскому мосту оккупанты начали переправлять боевые самолеты — скорее всего, захваченные при оккупации полуострова.

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