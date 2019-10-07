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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1999
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 25×11 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Глядя на эту достаточно редко встречающуюся фигурку верного оруженосца Дон Кихота, я всякий раз вспоминаю притчу, связанную с поспешностью выводов. Каждый из нас наверняка страдал из-за этого. Точно так же, как и от наших поспешных выводов, очевидно, страдали люди, ставшие жертвами чужой поспешности.
Спешить не спеша — большое преимущество тех, кто не раз в жизни обжигался и кто, накопив горький опыт, сознаёт, что поспешность порой вредит нам не меньше, чем чрезмерная медлительность. В своей работе я уже давно определился с формулой ''закона паузы'', позволяющей трезво осмысливать задуманное на каждом этапе воплощения его в жизнь. Коллеги за долгие годы нашей совместной работы периодически вынуждены выслушивать мои настоятельные советы о том, что небольшая пауза перед принятием решения ещё никому не вредила. Например, на каждом этапе подготовки журналистского материала — начиная от определения темы или выбора собеседника и заканчивая оформлением заголовка к уже практически готовой публикации.
То же самое происходит и в обычной жизни, когда, принимая решение по тому или иному вопросу, лучше потерять немного времени на паузу, позволяющую трезво оценить происходящее, чем в спешке дать близкому человеку непродуманный совет. А то и самому совершить нечто такое, чего вполне можно было бы избежать, потратив прежде какое-то время на размышление…
В жаркий солнечный день шёл по пыльной дороге странник, за плечами которого была заметная ноша в мешке. Увидев колодец, он жадно напился воды и спросил старика, сидевшего рядом, далеко ли ещё до ближайшего города.
- Не знаю, — ответил старик, внимательно глядя на незнакомца. — Да ты иди себе во-он в ту сторону.
Продолжив путь, человек с мешком за плечами, недовольно покачал головой: неужели нельзя было сказать как-то определённее, куда и как долго ещё идти. Вдруг, через какое-то время, он услышал сначала поспешные шаги, а затем и негромкий оклик:
- Постой!..
Обернувшись, странник увидел всё того же старика, ответом которого был так раздражён. Запыхавшись от быстрой ходьбы, старик произнёс:
- До города тебе ещё идти два часа.
- Понятно… А отчего ж ты сразу не сказал мне об этом?
- Да откуда же мне было знать, с какой скоростью ты будешь идти, неся свой нелёгкий мешок за плечами? — вопросом на вопрос ответил старик. И подался себе восвояси.
Теперь вы, наверное, понимаете, откуда у меня такое отношение к герою этого поста в нашей ежедневной ''фарфоровой'' рубрике. Уж больно напоминает мне Санчо Панса того умудрённого жизненным опытом старика, не спешившего давать сиюминутные советы.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.