Происшествия

Совершила кражу в детском саду: наглая воровка в Киеве попала на видео

7 октября в Киеве произошла кража в детском саду. В последнее время в столице происходят жестокие преступления, которые связаны с детьми. О краже сообщает «Киев Оперативный».

Утром на собеседование в детский сад, который расположен на «Теремках-2», пришла женщина. Она сказала, что выбирает садик для своего сына. Ей показали детский сад и записали мальчика на встречу для знакомства. Затем женщина ушла. Правда, в детском саду обнаружили пропажу телефона. Женщина просто забрала его с полки и положила в карман.

Хорошо то, что в детском саду ведется онлайн-наблюдение, которое зафиксировало воровку. Теперь она объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что в Киевской области была разоблачена банда воров, которую возглавлял старший лейтенант полиции.

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