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Совершила кражу в детском саду: наглая воровка в Киеве попала на видео
7 октября в Киеве произошла кража в детском саду. В последнее время в столице происходят жестокие преступления, которые связаны с детьми. О краже сообщает «Киев Оперативный».
Утром на собеседование в детский сад, который расположен на «Теремках-2», пришла женщина. Она сказала, что выбирает садик для своего сына. Ей показали детский сад и записали мальчика на встречу для знакомства. Затем женщина ушла. Правда, в детском саду обнаружили пропажу телефона. Женщина просто забрала его с полки и положила в карман.
Хорошо то, что в детском саду ведется онлайн-наблюдение, которое зафиксировало воровку. Теперь она объявлена в розыск.
Ранее сообщалось, что в Киевской области была разоблачена банда воров, которую возглавлял старший лейтенант полиции.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.