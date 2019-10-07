Украина

Под Киевом разоблачили банду воров во главе с офицером полиции (фото, видео)

Под Киевом задержана преступная группировка, которую возглавлял старший лейтенант полиции. В последние дни правоохранители области расследуют одновременно несколько жутких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Под руководством сотрудника полиции группа воров проникала в дома в различных населенных пунктах Киевской области и выносила оттуда ценности и оружие. Старший лейтенант полиции использовал опыт оперативной работы при инструктаже уголовников.

Лидер преступной группы — 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции Киевщины. Используя служебное положение, полицейский сплотил вокруг себя ранее судимых граждан, с которыми наладил доверительные отношения. Полицейский лично подбирал цели для нападения, готовил детальные планы и орудия преступления.

Участники заговора передвигались на автомобиле полицейского, злоумышленники совершали по несколько краж за ночь.

Преступники были задержаны после очередной кражи — при перемещении похищенного имущества из автомобиля к хозяйственному помещению на территории частного дома в Киеве. При обысках изъяты вещественные доказательства: золотые украшения, оружие, различные дорогостоящие изделия, орудия преступления и спецсредства.

Как сообщалось ранее, опубликовано видео с отморозком, который курил наркотики прямо в вагоне метро.



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