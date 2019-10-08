- 12:40 Жить без болезней: советы знаменитого доктора Силиконовой долины
- 12:35 Усик – Спонг: стало известно, какой препарат нашли в крови соперника украинца
- 12:25 Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто
- 12:24 Поправка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов, — Климпуш-Цинцадзе
- 12:22 Лукашенко заявил, что Европа оставила Зеленского с проблемой войны на Донбассе один на один
- 12:14 Оформлять покупку квартир, домов и земли будут по новому: что изменилось
- 12:12 Лучше поздно, чем никогда: Зеленский посетил Бабий Яр после скандала
- 12:01 Выписка не означает хороших новостей: друзья Заворотнюк рассказали о ее состоянии
- 11:59 Усик — Спонг: прогнозы букмекеров на дебют украинца в супертяжах
- 11:53 14-летний мальчик отсудил у родителей алименты
- 11:39 Авто столкнулись лоб в лоб: в жутком ДТП погибли руководители полиции Николаевской области
- 11:35 Поменяла микрофон на грабли: Таисия Повалий сама убирает листву у своего дома под Киевом
Усик – Спонг: стало известно, какой препарат нашли в крови соперника украинца
Как сообщает авторитетный сайт Boxing Scene, запрещенным веществом, обнаруженным в допинг-пробе голландца Тайрона Спонга, оказался кломифен.
«Этот препарат обычно применяют женщины, чтобы стимулировать беременность. Если говорить об использовании данного средства мужчинами, то Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло его в список подозрительных. Кломифен классифицируется как маскировочный агент. Стандарты VADA являются еще более жесткими. Агентство, которое базируется в Лас-Вегасе, проявляет нулевую толерантность к запрещенным веществам», — сообщает издание.
Насколько известно, применение кломифена в небольших дозах увеличивает у мужчин уровень тестостерона. Также его употребляют в случае избыточного употребления анаболических стероидов, чтобы замедлить их эффект, и для усиления роста мышц.
«У нас имелась сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет оглашено в ближайшее время», — рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк в комментарии пресс-службе промоутерской компании K2 Promotions.
Тем временем уже объявился кандидат на замену Спонгу. 42-летний россиянин Александр Устинов (34 победы, 25 из них — нокаутом, 4 поражения) готов выйти в ринг против украинца. «Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились и сейчас обсуждаем детали. Усик может встретиться с большими проблемами в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Отметим, что свой последний бой Устинов провел 24 июня, нокаутировав в первом раунде украинца Александра Нестеренко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не сомневаются в победе Усика над Спонгом в дебютном бою в супертяжелом дивизионе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!