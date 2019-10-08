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Спорт

Усик – Спонг: стало известно, какой препарат нашли в крови соперника украинца

12:35 8 октября 2019 23
Усик – Спонг: стало известно, какой препарат нашли в крови соперника украинца
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Как сообщает авторитетный сайт Boxing Scene, запрещенным веществом, обнаруженным в допинг-пробе голландца Тайрона Спонга, оказался кломифен.

«Этот препарат обычно применяют женщины, чтобы стимулировать беременность. Если говорить об использовании данного средства мужчинами, то Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло его в список подозрительных. Кломифен классифицируется как маскировочный агент. Стандарты VADA являются еще более жесткими. Агентство, которое базируется в Лас-Вегасе, проявляет нулевую толерантность к запрещенным веществам», — сообщает издание.

Насколько известно, применение кломифена в небольших дозах увеличивает у мужчин уровень тестостерона. Также его употребляют в случае избыточного употребления анаболических стероидов, чтобы замедлить их эффект, и для усиления роста мышц.

«У нас имелась сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет оглашено в ближайшее время», — рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк в комментарии пресс-службе промоутерской компании K2 Promotions.

Тем временем уже объявился кандидат на замену Спонгу. 42-летний россиянин Александр Устинов (34 победы, 25 из них — нокаутом, 4 поражения) готов выйти в ринг против украинца. «Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились и сейчас обсуждаем детали. Усик может встретиться с большими проблемами в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Отметим, что свой последний бой Устинов провел 24 июня, нокаутировав в первом раунде украинца Александра Нестеренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не сомневаются в победе Усика над Спонгом в дебютном бою в супертяжелом дивизионе.

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