Усик — Спонг: прогнозы букмекеров на дебют украинца в супертяжах

Спорт

В ночь с 12 на 13 октября (ориентировочное начало — 13 октября в 05:30 по киевскому времени) в Чикаго на Wintrust Arena, вмещающей 10 387 зрителей, пройдет бой между украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом) и Тайроном Спонгом из Нидерландов (14 побед, 13 из них — нокаутом), который станет для нашего соотечественника дебютным в супертяжелом дивизионе.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ УСИК — СПОНГ.

Ведущие украинские и мировые букмекеры не только не сомневаются в победе Усика, но и практически уверенны в том, что поединок завершится досрочно победой украинца.

Предлагаем вам ознакомиться с котировками, которые выставлены на предстоящий бой.

«Фаворит Спорт»: победа Усика — 1,01, ничья — 34,00, победа Спонга — 16,00. Досрочная победа Усика — 1,25, победа Усика по очкам — 3,60, досрочная победа Спонга — 15,00, победа Спонга по очкам — 36,00.

1XBET: победа Усика — 1,02, ничья — 51,00, победа Спонга — 13,00. Досрочная победа Усика — 1,17, победа Усика по очкам — 6,00, досрочная победа Спонга — 15,00, победа Спонга по очкам — 67,00.

«Париматч»: победа Усика — 1,03, ничья — 30,00, победа Спонга — 12,00.

«Марафон»: победа Усика — 1,025, ничья — 51,00, победа Спонга — 12,50.

William Hill: победа Усика — 1,02, ничья — 51,00, победа Спонга — 13,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик завершил тренировочный лагерь и отправился в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом дивизионе.

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