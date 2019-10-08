Модное пирожное «Киевский каштан»: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

p> Американский кондитер Елена Так создает настоящие шедевры. Например, смотришь: филигранной работы фарфоровый чайничек. А на самом деле — это торт. Или, скажем, модная кожаная сумочка. И это тоже торт! Интересно, что в сложнейших композициях каждая деталь — съедобна. При этом ни одно свое кондитерское изделие Елена Так не повторяет. Каждый торт — эксклюзив! А пирожное «Киевский каштан» с первого взгляда трудно отличить от настоящего каштана.

О том, как это лакомство можно приготовить в домашних условиях, Елена Так рассказала «ФАКТАМ».

— Каштан является зеленым символом Киева, — говорит Елена Так. — Это олицетворение весны, красоты и цветения. Киевские каштаны — незабываемое зрелище. Несколько лет назад я посетила столицу Украины, и с этой поездкой у меня связаны прекрасные воспоминания. С удовольствием поделюсь легким рецептом пирожного, он рассчитан на 4 порции, то есть четыре каштана.

Пирожное «Киевский каштан» Сначала изготавливаем кожуру — колючую оболочку каштана. Для этого нужно белок одного яйца и 35 г сахара взбить до пены. Аккуратно вмешиваем туда 20 г миндальной муки, 8 г крахмала и щепотку лимонной кислоты. Выпекаем на силиконовых полусферах, куда ложкой выкладываем тесто. Той же ложкой вытягиваем колючки. Отправляем в духовку при низкой температуре (от 76 до 98 градусов) и сушим, как безе — до полной готовности. Ее можно определить по тому, что изделие легко извлекается из силиконовой формы. Сделав это, переверните и оставьте выпекаться еще минут на 30—40. Выпеченные и охлажденные полусферы красим пищевыми красителями зеленого и коричневого цвета. Можно использовать кисть, но лучше — аэрограф. Ядро каштана готовим по принципу пирожного-картошки. Берем остатки любого бисквита или печенье — 100 г, смешиваем с 20 г растопленного сливочного масла, добавляем 50 г сгущенного молока, можно добавить какао. Хорошо перемешиваем и катаем шарики — ядра каштана. Затем окунаем их в 50 г растопленного шоколада. Для удобства можно подцепить их зубочисткой и на ней же дать стечь шоколаду. Чтобы ускорить процесс, поместите каштан в холодильник, пока шоколад перестанет липнуть к рукам. Соединяем две полусферы с ядром каштана. Пирожное готово! Приятного аппетита!

— Можно ли добавить грецкие орехи или миндаль?

— Конечно. При формировании ядра каштана можете добавить любые орехи на ваш вкус. Каждый кондитер ведь совершенствует любой рецепт. Не бойтесь экспериментировать. Ведь так, кажется, родился рецепт замечательного «Киевского торта»? К слову, в США его тоже знают и любят. В Калифорнии при наличии хорошо развитой сети кафе и пекарен большой популярностью пользуются изделия домашних кондитеров. «Киевский торт» — одно из самых часто заказываемых лакомств. Его вкус неповторим!

— Как считаете, можно обычную сгущенку заменить на вареную?

— Безусловно. Возможно, кто-то решит добавить джем. Это будет тоже оригинально. Фантазируйте! У каждого ведь свои предпочтения.

— Какой шоколад предпочесть для пирожного — черный или молочный?

— Конечно, обмакивать нужно в темный шоколад, чтобы получить максимальное сходство с настоящими каштанами.

Елена Так: «Пирожное «Киевский каштан» советую подавать в охлажденном виде»

— Из чего сделаны листья каштана?

— На своем фото выпеченные каштаны я украсила живыми листиками. Это декор. Для красоты подачи вы можете поместить их на листики мяты.

— Лучше подавать пирожные охлажденным или комнатной температуры?

— Пирожные «Киевские каштаны» подаются в холодном виде.

— Можно ли сделать эти пирожные менее калорийными?

— Можно. К примеру, использовать меньше сгущенки… Но, вообще, я думаю, что если вы съедите один каштан, а остальными угостите знакомых, то только приобретете новых друзей, а с вашей фигурой ничего не случится.

— С каким напитком посоветуете сочетать данные пирожные?

— Я подаю их с черным чаем, потому что ароматизированные чаи могут перебить вкус выпечки, а черный только подчеркнет ее изысканный вкус. Отдельно на блюдце можете предложить родным и близким нарезанный лимон. Ваши пирожные будут центром внимания ваших гостей, поверьте мне, потому что каштаны выглядят очень реалистично.

— Какие блюда украинской кухни вас впечатлили, когда вы были в Киеве?

— Украинская кухня очень вкусная. Очень понравились борщ и голубцы. К слову, в моем домашнем меню борщ находится на первом месте. А голубцы и фаршированный перец я делаю по домашнему семейному рецепту, как меня учила свекровь — она родом из Украины.

Вообще, Киев — город замечательный, один их красивейших в мире. Мечтаю побывать там еще раз, особенно сейчас, когда увлекаюсь фотографией. Хотелось бы пройтись по старинным улочкам и пофотографировать то, что делает этот город особенным. А может, приеду по обмену кондитерским опытом. Знаю, что в Киеве очень много талантливых кондитеров.

— Елена, а какое пирожное у вас любимое?

— Я люблю муссовые пирожные. Они сейчас очень популярны. Но, честно говоря, к сладкому я равнодушна, всегда пирожное поменяю на кусок мяса при возможности.

— Над чем сегодня работаете?

— Очень хочется сделать красивый осенний тортик, душевный, чтобы за сердце тронул. До сих пор вижу картинку перед глазами: по осеннему парку гуляют, взявшись за руки, двое людей преклонного возраста — мужчина и женщина. Такие моменты всегда трогают, и их хочется перенести на торты.

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А рецептом сливовой и яблочной пастилы с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Елена Зиберт.

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Фото из альбома Елены Так



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