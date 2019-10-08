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10 лет тюрьмы с конфискацией: на Львовщине строго наказали банкиршу, укравшую у клиентов 5,4 миллиона гривен
На Львовщине коллегия судей Жовковского районного суда признала бывшую руководительницу одного из отделений банка в городе Каменка-Бугская виновной в злоупотреблении служебным положением, что привело к присвоению и растрате значительной суммы денег.
— Установлено, что на протяжении 2007−2010 годов обвиняемая, пользуясь доверием вкладчиков, выдавала им заведомо неправдивые финансовые документы. В результате она присвоила более 5,4 миллиона гривен, — сообщает прокуратура Львовской области.
Жовковский райсуд приговорил банкиршу к 10 годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дрогобычский суд приговорил бывшую руководительницу одного из отделений банка, укравшую 35 миллионов гривен, к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
А во Львове арестовали банкиршу, которая украла с депозитов клиентов почти 10 миллионов гривен.
Между тем в Харькове во вторник, 8 октября, у 30-летнего мужчины грабители отобрали миллион прямо на улице.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..