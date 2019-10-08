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Зажигал с «Украиной» на голове: самый титулованный немецкий футболист завершил карьеру (фото)
Бывший полузащитник «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии 35-летний Бастиан Швайнштайгер, у которого недавно родился второй сын, объявил о завершении яркой футбольной карьеры.
«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: „Баварию“, „Манчестер Юнайтед“, „Чикаго Файр“ и сборную Германии. И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», — написал Бастиан Швайнштайгер в Twitter.
Напомним, что в 2016 году знаменитый футболист женился на экс-первой ракетке мира сербской теннисистке Ане Иванович, выигрывавшей «Ролан Гаррос». Пара воспитывает двух сыновей.
Летом 2016-го Ана и Бастиан сыграли свадьбу в Венеции
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До переезда в 2016 году в американский клуб MLS «Чикаго Файр» прославленный футболист играл за сборную Германии, мюнхенскую «Баварию» и английский «Манчестер Юнайтед», добыв за карьеру 24 (!) трофея.
Бывший капитан «Баварии» восемь раз выиграл чемпионат Германии, семь раз — Кубок, по два раза — Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.
В футболке «Манчестер Юнайтед» Бастиан добыл Кубок Англии, а в составе сборной Германии стал чемпионом мира и завоевал две «бронзы» мировых первенств. Кроме того, в рядах бундестим Швайнштайгер стал вице-чемпионом и бронзовым призером чемпионата Европы.
С выигранным в футболке сборной Германии Кубком мира
С главным трофеем Лиги чемпионов
С легендарным одноклубником по «Чикаго Файр» Уэйном Руни
Кстати, в 2013 году после победы «Баварии» в финале Лиги чемпионов над дортмундской «Боруссией» Швайнштайгер одолжил у Анатолия Тимощука желто-синий шарф с надписью «Україна», повязал себе на голову и весь вечер в нем зажигал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Швайнштайгеру устроили трогательное прощание с «Баварией».
Фото Getty Images, Twitter Бастиана Швайнштайгера
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..