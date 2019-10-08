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Политика

Пойдут к Зеленскому: шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате

19:09 8 октября 2019 62
Шахтеры в шахте
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Шахтеры в Луганской области отказываются спускаться в забой, требуя погасить долги. В частности, 8 октября в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП «Шахта «Новодружеская», входящую в состав ОАО «Лисичанскуголь». Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, горнякам трех шахт данного объединения задолжали 120 млн грн.

«Горняки соседней шахты имени Г. Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте „Горная“ ГП „Первомайскуголь“ уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное — погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу», — написал Волынец.

Он также сообщил, что направил телеграмму о сложившейся ситуации премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с требованием немедленного решения правительства о выплате шахтерам долгов по зарплате за июнь-сентябрь.

«Относительно более двадцати пяти тысяч горняков нарушено конституционное право на своевременную оплату труда. Десятки тысяч шахтерских семей лишены средств к существованию. Уже начались стихийные акции протеста в Луганской и Донецкой областях. Если завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров не будет принято необходимых решений, ответственность за массовые протесты полностью ляжет на правительство», — заявил Волынец.

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