Мир

В течение 10 лет в Европе действует секретное подразделение ГРУ, координирующее кампанию по дестабилизации западных стран, а его представители не гнушаются саботажа и даже убийств. Об этом в своей статье написала влиятельная The New York Times. Напомним, США ввели новые санкции против России за отравление Скрипалей в Солсбери.

Группа, известная как Подразделение 29 155, была обнаружена совсем недавно. Ее существование подтвердили сотрудники разведки в четырех западных странах. Так, в Черногории в 2016 году два сотрудника подразделения организовали заговор с целью убить премьер-министра страны и захватить здание парламента.

Местом базирования диверсантов, по данным медиа, является штаб-квартира 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы.

После отравления в марте 2018 года бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля выяснилось, что в состав посланной в Британию команды входили офицеры Федотов и Павлов, которая пыталась отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Опрошенные медиа эксперты считают, что подразделение 29 155 является не единственной группой, уполномоченной на проведение диверсий за рубежом. Доказательством этому может быть тот факт, что в директиве Минобороны России в 2012 году были назначены бонусы трем подразделениям за «особые достижения в военной службе». Одним из них было подразделение 29 155. Другое — подразделение 74 455, которое участвовало во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Третьим было подразделение 99 450, офицеры которого, как считается, участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, СБУ удалось рассекретить личность разведчика, создавшего агентурную сеть ГРУ в Луганске.

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