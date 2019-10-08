Мир

Парламент Нидерландов решил поискать в Украине виновных в трагедии рейса МН-17

Парламент Нидерландов 7 октября единогласно поддержал предложение о проведении дополнительного расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» (рейс МН17) в 2014 году. Речь идет о претензиях к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над Донбассом в момент активных боевых действий. Напомним, в конце 2018 года родственники жертв подали иск против России в ЕСПЧ.

«Единогласно было принято предложение о дальнейшем установлении фактов в отношении закрытия воздушного пространства Украины», — написал в Twitter член Христианско-демократической партии Нидерландов Крис ван Дам.

Ранее депутаты нидерландского парламента потребовали от своего правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе, которая произошла на не подконтрольной властям территории Донецкой области.

Отметим, что после требования включить в списки для обмена улерживаемыми лицами экс-боевика Владимира Цемаха в России решили, что тем самым Путин признал вину России в трагедии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter