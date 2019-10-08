- 22:59 Парламент Нидерландов решил поискать в Украине виновных в трагедии рейса МН-17
- 22:43 Ани Лорак раскритиковали за огромный крест
- 22:37 Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение российского ГРУ, много лет действующее в Европе
- 22:32 Скандал в одесской школе: детей кормили супом с червями
- 21:53 Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО Крейга Ленга, выдачи которого требуют США
- 21:19 Падение с моста могло быть не случайным: открылись шокирующие подробности спасения ребенка на Житомирщине
- 21:13 Почему Заворотнюк выписали из больницы: онколог назвал несколько причин
- 20:38 Правозащитники потеряли связь с двумя украинскими узниками Кремля: Москалькову просят помочь
- 20:35 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 20:27 Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто
- 20:03 Зверски избитый экс-тренер Усика и Кличко попал в больницу с инсультом
- 20:02 И снится рокот космодрома: в Одесской мэрии тоже хотят осваивать космос
Парламент Нидерландов решил поискать в Украине виновных в трагедии рейса МН-17
Парламент Нидерландов 7 октября единогласно поддержал предложение о проведении дополнительного расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» (рейс МН17) в 2014 году. Речь идет о претензиях к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над Донбассом в момент активных боевых действий. Напомним, в конце 2018 года родственники жертв подали иск против России в ЕСПЧ.
«Единогласно было принято предложение о дальнейшем установлении фактов в отношении закрытия воздушного пространства Украины», — написал в Twitter член Христианско-демократической партии Нидерландов Крис ван Дам.
Ранее депутаты нидерландского парламента потребовали от своего правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе, которая произошла на не подконтрольной властям территории Донецкой области.
Отметим, что после требования включить в списки для обмена улерживаемыми лицами экс-боевика Владимира Цемаха в России решили, что тем самым Путин признал вину России в трагедии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!