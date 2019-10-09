В Ровно нашли застреленным офицера полиции

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 9 октября, в дежурной части Ровенского отдела полиции. Среди ночи, точнее в 3:40, был найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор полиции, старший лейтенант. Ранее в Измаиле, что на юге Одесской области, был обнаружен мертвым 25-летний полицейский.

— Во время несения службы коллеги погибшего старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, который прозвучал из недействующей комнаты для задержанных лиц. Когда они туда прибежали, то обнаружили там дежурного без признаков жизни. По предварительным данным, офицер покончил жизнь самоубийством, сделав выстрел из табельного оружия. Мотивы произошедшего выясняются, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области.

По данному факту начато расследование, решается вопрос об открытии уголовного производства. Работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава проводят служебное расследование.

Погибший офицер проработал в органах внутренних дел 13 лет, а на занимаемой должности — почти три года. У мужчины осталась жена и двое маленьких детей.

Диаметрально противоположный случай произошел в Николаевской области. Сотрудница отделения полиции пошла домой на обед и… спасла от самоубийства соседа, который уже повис в петле.

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