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Импичмент Трампу: в Конгрессе отреагировали на отказ Белого дома сотрудничать со следствием
Во вторник, 8 октября, Белый дом официально отказался сотрудничать с Конгрессом США в расследовании, которое проводится в рамках подготовки к процедуре импичмента президенту Дональду Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что демократы в Палате представителей и Сенате «преследуют односторонние цели, нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей».
Администрация президента, подчеркивается в заявлении, «не будет участвовать в предвзятом политическом театре», который устроен только исходя из «желания отменить результаты президентских выборов 2016 года».
«Президент не сделал ничего плохого, и демократы знают это», — отметила Гришэм. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что Дональд Трамп и его администрация «продолжают бороться за американский народ, развивать экономику, защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом».
В Конгрессе данное заявление расценили как отказ администрации Трампа предоставить документы по «Украинагейту» — скандалу, который вспыхнул в США после того, как стало известно содержание телефонного разговора, состоявшегося 25 июля 2019 года между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, демократы обвиняют Трампа в подрыве национальных интересов и попытке давления на главу суверенного государства с целью получения личной политической выгоды. Президент США в ходе разговора дал понять Зеленскому, что крайне заинтересован в возобновлении расследования Генеральной прокуратурой Украины деятельности нефтегазовой компании Burisma, в состав совета директоров которой на протяжении пяти лет входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Палата представителей инициировала процедуру импичмента действующему президенту и проводит в настоящее время расследование, в рамках которого три комитета Конгресса США запросили у Белого дома, Государственного департамента США, вице-президента Майкла Пенса, а также Министерства обороны США и административно-бюджетного управления администрации президента США целый ряд документов, касающихся оказания финансовой помощи Украине, а также переговоров относительно встречи Трампа и Зеленского .
Дональд Трамп отверг обвинения в давлении на Киев. Он охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом Украины как дружелюбный и дал разрешение на публикацию стенограммы беседы, а действия демократов назвал «величайшей аферой в истории американской политики». Владимир Зеленский, находясь в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что никто не пытался на него давить.
Вечером 8 октября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально заявила, что отказ Белого дома от участия в процедуре импичмента будет расцениваться как препятствование расследованию. Эти действия президента нарушают конституцию США и «подрывают целостность выборов, а также являются угрозой для национальной безопасности страны». «Президент пытается ввести беззаконие. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и показать, что президент находится над законом», — подчеркнула Пелоси.
Тем временем американское издание Politico сообщило, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность выявления информаторов СМИ среди сотрудников Белого дома с помощью детектора лжи. За время своего президентства Трамп не раз высказывал эту идею. Некоторые из сотрудников даже решили добровольно пройти такую проверку, чтобы убедить президента в своей лояльности.
Ранее знаменитый голливудский актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она посвящена телефонному разговору, который стал причиной «Украинагейта».
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