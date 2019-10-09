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Происшествия

В Коблево обвалился балкон с людьми: детали смертельного происшествия

12:32 9 октября 2019 62
В Коблево обвалился балкон с людьми: детали смертельного происшествия
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в селе Коблево Березанского района трое рабочих поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, чтобы оценить объем работы. Мужчины стали на бетонную плиту балкона, которая обрушилась вместе с людьми. Ранее во Львове обрушилась часть балкона и повисла на арматуре.

В результате инцидента один из рабочих от полученных травм скончался на месте, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, а третий, получивший ссадины и синяки, от госпитализации отказался.

Начато уголовное производство по ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

В полиции также сообщили, что в начале месяца эти трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в село Коблево Березанского района для трудоустройства разнорабочими на одну из баз отдыха.

Виновным в смерти и травмировании людей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в самом центре Киева обрушилась стена дома.

Фото сайта Новости N

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