Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Во вторник, 15 октября, звезды обещают удачные финансовые сделки.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют сегодня с любимым человеком в спокойной обстановке обсудить все проблемы в ваших отношениях.

Телец

Сегодня многое будет зависеть только от вашего настроя. Не стоит спорить с любимым человеком.

Близнецы

Не стоит тратить время на мелкие дела и лишние разговоры. Из-за сбоев техники вам придется быть готовым к неординарным ситуациям.

Рак

Сегодня звезды советуют не вести серьезных разговоров с малознакомыми людьми и не отправляться в дальние поездки.

Лев

Если вы руководитель, ваши подчиненные могут выйти из-под вашего контроля. Избегайте конфликтов с родственниками.

Дева

Звезды советуют во второй половине дня устроить небольшой праздник для членов семьи.

Весы

Если прислушаетесь к интуиции, вам удастся получить прибыли больше, чем обычно.

Скорпион

Возможен карьерный рост, но не слушайте советы коллег — ничего хорошего они не скажут.

Стрелец

Сегодня не стоит делать крупных покупок. Хороший день для встречи с противниками.

Козерог

Совет звезд: держитесь сегодня подальше от азартных игр и избегайте неоправданных рисков.

Водолей

Сегодня конкуренты доставят вам основные проблемы. Не переутомляйтесь, найдите время для перерыва.

Рыбы

Рыбам придется срочно решать чужие проблемы. Появится опасность потерь или неудачных покупок.

Удачного вам дня!

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