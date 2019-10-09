Мир

Вечером 7 октября в городе Лимбург произошел дорожный инцидент, который заставил немецкие СМИ вновь заговорить об угрозе терактов в Германии. На оживленном перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора стояли более десяти легковых автомобилей. Неожиданно в них на большой скорости врезался белый грузовик Mercedes, протаранив в общей сложности восемь машин. Девять человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала человека, сидевшего за рулем грузовика. Им оказался 32-летний сириец. Его вытащили из кабины случайные прохожие и автомобилисты. Свидетели утверждают, что он сопротивлялся и выкрикивал: «Аллах! Аллах!»

Имя задержанного пока не называют. Известно, что он приехал в Германию в 2015 году. В 2016-м получил официальное разрешение на временное пребывание. Срок этого документа истек 1 октября. Пока не ясно, подавал ли он заявление о продлении разрешения. Зато известно, что сириец был на контроле у местной полиции. Его прежде задерживали за владение наркотиками, нанесение телесных повреждений, приставание к 16-летней девушке. Вместе с тем у правоохранительных органов нет никаких сведений о его связях с экстремистами.

Однако ночью 8 октября обыск в квартире, где проживал сириец, проводили 60 полицейских! В операции участвовали сотрудники SEK — спецподразделения, занимающегося в том числе борьбой с терроризмом. Как утверждает газета Bild, полиция применила контролируемый направленный взрыв, чтобы открыть дверь в квартиру. Первой в помещение запустили собаку, специально натасканную на поиск взрывчатки. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны и USB-накопители. Все это вряд ли осуществлялось бы, имей полиция дело с обычным нарушителем правил дорожного движения.

О возможности террористической атаки в Лимбурге говорит также тот факт, что грузовик сириец угнал. Водитель белого Mercedes заявил полиции, что просто сидел в кабине, когда дверцу неожиданного распахнул незнакомец. «У него был сумасшедший взгляд. Первое, что бросалось в глаза — густая черная борода. „Что тебе нужно?“ — спросил я. Он схватил меня за руку и стал силой вытаскивать из кабины, не произнося ни слова. Я пытался сопротивляться, но он оказался сильнее. Справившись со мной, бородач сел за руль и поехал…» — рассказал водитель.

Действия сирийца очень напоминают то, как вели себя террористы в Берлине и Ницце. Они тоже угоняли грузовики, а потом устраивали наезды на людей. Напомним, вечером 14 июля 2016 года тяжелый грузовик — белый Renault Midlum 300 — врезался в толпу зевак, собравшихся на Английской набережной в Ницце, чтобы полюбоваться фейерверком (Франция отмечала День взятия Бастилии). В результате погибли 86 человек, еще 308 получили травмы. В числе пострадавших оказались и украинцы. Один из них погиб, другой получил травмы ног.

Полицейские застрелили водителя грузовика. Им оказался выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Вечером 19 декабря 2016 года фура модели Scania-R-450 с польскими номерами врезалась на полном ходу в торговые палатки на Рождественском базаре в Берлине. Погибли 12 человек, в том числе гражданин Украины, 56 получили травмы. Водитель скрылся. Немецкие спецслужбы установили его личность — 24-летний гражданин Туниса Анис Амри. На территорию Германию попал вместе с беженцами под именем Ахмеда Алмасри. Постоянно менял города, торговал наркотиками. Был связан с «Исламским государством». Амри, готовясь к теракту, убил водителя-поляка Лукаша Урбана и завладел его грузовиком.

Террориста объявили в международный розыск. Спустя пять суток после трагедии в Берлине Амри был застрелен итальянскими полицейскими в городке Сесто-Сан-Джованни. Туда он приехал ночью из Милана автобусом. Патрульные просто хотели проверить у него документы. Амри открыл по ним огонь. Полицейские были вынуждены стрелять в ответ.

Потом были и другие подобные теракты, когда экстремисты использовали угнанные грузовики или фургоны — в Иерусалиме, Лондоне, Стокгольме, Барселоне, Нью-Йорке. Практически во всех случаях террористы либо угоняли машины, либо брали их в аренду.

Пока немецкие власти очень осторожно говорят об инциденте в Лимбурге. Выдан ордер на арест сирийца. Его подозревают в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и создании опасной ситуации на дороге. Об этом сообщил 8 октября представитель Франкфурта-на-Майне. При этом он подчеркнул, что мотивы арестованного до сих пор остаются неясными, поэтому «расследование ведется по всем направлениям».

Министр внутренних дел федеральный земли Гессен Петер Бойт заявил журналистам, что никаких данных о связях сирийца с экстремистскими группировками найти пока не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове осудили женщину, устроившую взрыв в пабе «Стена». Теракт произошел 9 ноября 2014 года, пострадали 13 человек. Подсудимая своей вины не признала.

Фото dpa



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