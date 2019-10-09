Не Шевченко: «Милан» представил нового главного тренера (фото)

Спорт

Титулованный итальянский «Милан» официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 53-летний Стефано Пиоли (на фото), ранее работавший в «Интере», «Лацио» и «Фиорентине». Контракт с итальянским специалистом рассчитан на два сезона, а его годовая зарплата составит 1 млн евро.

Стефано Пиоли во время подписания контракта со знаменитым клубом (второй слева — легендарный футболист, а ныне технический директор «Милана» Паоло Мальдини)

В свое время в составе «Ювентуса» защитник Пиоли выиграл чемпионат Италии, Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Отметим, что прежний «рулевой» «Милана» Марко Джампаоло, возглавлявший «красно-черных» всего 111 дней, установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе. Под его началом команда набрала в семи турах серии А всего 9 очков, потерпев при этом четыре поражения (10-е место).

Таким образом, руководство «Милана» положило конец слухам о том, что команду может возглавить нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, в свое время не один сезон блиставший на «Сан-Сиро» (226 поединков, 127 мячей в серии А).

«Милан? В этом клубе у меня много друзей. Но у меня даже не было мыслей о том, чтобы покинуть сборную Украины. Перед нами стоит задача, и я верю в нашу команду. Я собираюсь отработать свой контракт до конца», — прокомментировал появившуюся было информацию Андрей Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Милан» уступил в дерби «Интеру».

Фото Getty Images, ФК «Милан»

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