Как сделать из ребенка звезду экрана: советы продюсера шоу «Дети против звезд»

Шоу-бизнес

В среду, 9 октября, на Новом канале состоится третий выпуск проекта «Дети против звезд» — одного из самых успешных шоу сезона. Съемки проекта длились десять дней, и специально для этого был арендован большой павильон «Укртелефильма». Согласно правилам шоу, в нем принимают участие четверо детей школьного возраста и четыре звезды. Каждый участник обладает каким-либо уникальным талантом.

— Дети меня поразили, — признался ведущий проекта Сергей Притула. — Среди них немало тех, кто уже в свои юные годы может похвастаться чемпионством Европы или мира в разных видах спорта и не только. Что касается наших знаменитостей, то они тоже не пасуют перед детьми, многие их них, признаюсь, открылись для меня по-новому.

Героями очередного выпуска станут тренер «Зважених» Иракли Макацария, певица Светлана Тарабарова, юморист Александр Пикалов и стронгмен Сергей Конюшок. В команде детей: восьмилетний пианист-виртуоз Александр Федюрко, 11-летняя чемпионка Украины по боулингу Анастасия Челомбитько, 11-летний победитель всеукраинской украиноведческой игры Владислав Сторчак и 12-летняя чемпионка Украины и Европы по спортивным бальным танцам Александра Мартынюк.

— Смотришь на них и просто диву даешься — как можно быть настолько одаренными и телегеничными, — восхищается руководитель проекта Елена Антонова. — Такое чувство, что они выросли для того, чтобы блистать перед телекамерами. Недаром эти дети «кочуют» с канала на канал, с программы в программу.

Кастинг-директора говорят, что каждый ребенок может стать звездой экрана, важно лишь следовать некоторым правилам. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» начальник отдела кастингов Дмитрий Онищенко поделился секретами отбора юных участников, неожиданностями, которые ожидают их на съемках и дал несколько советов родителям юных телезвезд.

— Перед тем как шерстить интернет в поисках кастинга, родители должны честно ответить сами себе на вопрос: «Точно ребенок хочет сниматься в шоу или это моя мечта?» — говорит Дмитрий Онищенко. — Если вы видели себя на экране в лучах софитов, а ребенок не разделяет вашего азарта, не нужно заставлять его сниматься. Не мучайте ни себя, ни его. У нас были такие родители с несбывшейся мечтой о славе. Они приводили детей, которые не хотели сниматься, становились за камерой и пытались руководить ребенком. Таким участникам мы часто говорим: нет.

— Какие критерии отбора детей в шоу?

— Они похожи на те, которыми руководствуются на кастингах для взрослых. Главное, чтобы ребенок не боялся камер, мог найти контакт с детьми и взрослыми, умел поддерживать беседу — в общем, испытывал удовольствие от павильона, объективов и работы на камеру. На самом деле надо искать талант малыша, а потом его развивать. Но без морального насилия над ребенком. Он должен гореть своим хобби, а не сгорать от него.

— Бывает, что дети раскрываются лишь перед камерой или, наоборот, она их сковывает?

— Конечно, это все возможно. Лучше всего, если уж родители решили сделать из ребенка звезду, постараться посмотреть на него со стороны. Если он, действительно, производит впечатление на всех взрослых, общителен, то ему дорога на экран. На самом деле потенциальную звезду видно сразу. Но бывает и другой случай, когда дома — ребенок-тихоня, а перед камерами раскрывается.

А вот если только родитель видит в чаде super star, а другие — нет, то стоит задуматься. Возможно, папа с мамой преувеличивают звездный статус своего малыша. Для нас, кастинг-менеджеров, важно, чтобы ребенок был своеобразным телеперсонажем, на него было интересно смотреть другим людям, потому что только тогда его «полюбит» телекамера.

— Многие родители начинают делать из ребенка звезду с помощью социальных сетей.

— На самом деле это правильно. Чтобы ребенка пригласили на пробы, он должен быть на виду и на слуху. И в эру социальных сетей сделать это несложно. Если родители будут заливать видео с талантами в Instagram, YouTube, Facebook, появится больше шансов, что ребенка заметят. Кроме этого можно ходить на секции, посещать с ребенком тематические форумы и конференции. Через такие кружки часто ищут телегероев. Так случилось с 11-летней лучницей Марией Бабак, которую пригласили на съемки «Дети против звезд». Мы связались с тренером секции, где занимается Мария, он посоветовал ее для съемок программы. До этого Мария уже участвовала в телепроекте, ей понравилось, и родители согласились.

— К чему должны быть готовы при этом родители и дети?

— Они должны понимать, что съемки — не развлечение, это трудоемкий процесс, который может занять не один день. При этом к ребенку, понятно, во время съемок будет повышенное внимание, и к этому надо относиться спокойно. Более того — родителям придется оставаться на связи с создателями шоу, отвечать на звонки журналистов и после окончания съемок. Если семья готова принять такие правила игры, то процесс доставит только положительные моменты.

— А что в итоге они получают?

— Участие в шоу дает ребенку фантастический опыт. Он станет более уверенным в себе, сможет познакомиться с любимыми актерами, телеведущими, певцами или спортсменами. Получается, что на несколько часов малыш примерит на себя роль маленькой, но яркой телезвезды. На самом деле, я уверен, что каждый ребенок уникален и обладает огромным количеством талантов. Надо лишь суметь их рассмотреть.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о провокациях в пятом выпуске кастингов десятого сезона вокального шоу «Х-фактор».

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