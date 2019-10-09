Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день

Политика

Президент Владимир Зеленский неожиданно решил пообщаться с журналистами. Но вместо полноценной пресс-конференции, которой СМИ ждут с августа, в Офисе главы государства придумали пресс-марафон. Место для мероприятия было выбрано весьма оригинально: журналистов зовут на фудкорт в Kyiv Food Market на улице Московской, 8.

Формат мероприятия также озадачил потенциальных участников. Журналистов обещают разбить на группы по 7−10 человек. Каждая из групп получит получасовой доступ к первому лицу. Все остальные в этот момент будут наблюдать за происходящим на экране в пресс-центре. Пресс-марафон обещает растянуться на целый день.

«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Креатив от команды президента понравился не всем. Многим журналистам это напомнило формат когда-то популярных телешоу.

Удивил журналистов и выбор места для пресс-марафона. По-видимому, тяга к шоу победила рационализм.

Также сложилось впечатление, что пресс-марафон организовывался в спешке, а потому уже сейчас видны проблемы, которых не избежать организаторам.

Команде президента припомнили и фразу о ненужности диалога главы государства с журналистами. СМИ выдвигают версии, что могло заставить Зеленского изменить мнение.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Зеленский косвенно согласился с этой позицией, поскольку вместо пресс-конференций устраивал то общение из салона автомобиля, то интервью актеру Боклану.

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