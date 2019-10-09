- 17:40 «А вдруг это ниндзя?»: шокированная такса впервые встречается с черепашкой
- 17:32 Дочь Заворотнюк показала новое сияющее фото
- 17:30 НАБУ и САП пытались сфабриковать экспертизу по делу «Роттердам+»,- экс-глава НКРЭКУ
- 17:25 Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк
- 17:21 "Новая версия "Лисапетного батальона": очередное видео с кортежем Зеленского вызвало резкую реакцию соцсетей
- 17:20 В Одессе женщина на Chery внесла коррективы в работу трамваев: смешное видео
- 17:15 Комитет Верховной Рады, который позволил импорт электроэнергии из РФ, анонсирует удар по «зеленой» энергетике
- 17:06 Стало известно, какие автодороги в Украине сделают платными
- 16:33 ВСУ понесли потери на Донбассе: 8 октября погиб боец из Одесской области
- 16:25 Под Полтавой вандалы повредили мемориальную доску в честь бойцов АТО: реакция соцсетей
- 16:17 Больше Донбассов, Крымов: легендарный российский рэпер взорвал сеть жестким клипом
- 16:17 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день
Президент Владимир Зеленский неожиданно решил пообщаться с журналистами. Но вместо полноценной пресс-конференции, которой СМИ ждут с августа, в Офисе главы государства придумали пресс-марафон. Место для мероприятия было выбрано весьма оригинально: журналистов зовут на фудкорт в Kyiv Food Market на улице Московской, 8.
Формат мероприятия также озадачил потенциальных участников. Журналистов обещают разбить на группы по 7−10 человек. Каждая из групп получит получасовой доступ к первому лицу. Все остальные в этот момент будут наблюдать за происходящим на экране в пресс-центре. Пресс-марафон обещает растянуться на целый день.
«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию мероприятия.
Креатив от команды президента понравился не всем. Многим журналистам это напомнило формат когда-то популярных телешоу.
Удивил журналистов и выбор места для пресс-марафона. По-видимому, тяга к шоу победила рационализм.
Также сложилось впечатление, что пресс-марафон организовывался в спешке, а потому уже сейчас видны проблемы, которых не избежать организаторам.
Команде президента припомнили и фразу о ненужности диалога главы государства с журналистами. СМИ выдвигают версии, что могло заставить Зеленского изменить мнение.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Зеленский косвенно согласился с этой позицией, поскольку вместо пресс-конференций устраивал то общение из салона автомобиля, то интервью актеру Боклану.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"