Политика

Комитет Верховной Рады, который позволил импорт электроэнергии из РФ, анонсирует удар по «зеленой» энергетике

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обнародовал варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики. Информация обнародована на официальной странице комитета.

27 сентября на базе Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам был проведен круглый стол, во время которого обсуждались проблемы с финансированием «зеленой» генерации, а также прозвучало заявление о необходимости законодательных изменений (в том числе по текущим проектам):

ретроспективное урезания тарифа (менее предпочтительный вариант);

новый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году). Уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;

налог на существующие станции в местные бюджеты (2% -3% от дохода);

ограничение сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование «зеленого» тарифа, начиная с 2020-го года;

изменение «зеленого» тарифа с 2020-го года для новых станций;

дополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования «зеленой» генерации.

Отмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017—2019 гг.

«В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября по инициативе председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

С июля 2019 года представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетируют НКРЭКУ с требованием снизить тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование «зеленого» тарифа для солнечных и ветровых электростанций.

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