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"Новая версия "Лисапетного батальона": очередное видео с кортежем Зеленского вызвало резкую реакцию соцсетей
Кортеж Владимира Зеленского, значительно разросшийся во время поездки в Житомир, крайне впечатлил украинцев. В кортеже насчитали более 30 автомобилей, включая «скорую помощь» и несколько машин охраны.
Видео содержит нецензурную лексику
Для того, чтобы мегакортеж мог свободно перемещаться, полиция на несколько часов перекрыла улицы. Жители Житомира вспоминают, что в день визита президента проехать по городу было нереально.
Особенно эффектно смотрелась автоколонна на контрасте с предвыборными обещаниями президента об отмене кортежей и пересаживании чиновников на велосипеды. Новая версия «Лисапетного батальона» стала горячей темой для обсуждения в соцсетях. Появилась масса шуток о «велопробеге» Зеленского.
Напомним, в Житомире Зеленский провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Два лидера государств провели переговоры в рамках Форума регионов.
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