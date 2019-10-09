Происшествия

Есть травмированные и задержанные: в МВД рассказали подробности инцидента между полицией и ветеранами АТО на Луганщине

Стычка на блокпосту в Луганской области между полицейскими и ветеранами АТО, направлявшимися на линию разграничения, закончилась госпитализацией спецназовца и задержанием двоих участников автоколонны. В машине задержанных найдено и изъято огнестрельное оружие.

Колонна из двух десятков автомобилей ехала в город Золотое Луганской области. Там планировалось провести мирную акцию против отведения из города украинской армии. Колонну остановили на блокпосту в Кременной, где и возник конфликт между активистами и силовиками.

По версии полиции, правоохранители на блокпосту хотели проверить документы у участников автоколонны. Водители отказались выполнять требования, словесный конфликт перерос в потасовку, при этом один из автомобилей наехал на ногу спецназовцу. А полицейский выполнил предупредительный выстрел в воздух.

В результате инцидента пострадал сотрудник полка полиции особого назначения «Миротворец» из Киевской области. Полицейскому оказали первую медпомощь. Водитель автомобиля, наехавший на полицейского, задержан. Также под стражу взят еще один участник акции, находившийся в розыске. Из автомобиля изъяты шесть единиц охотничьего оружия. Его обещают вернуть владельцам после проверки.

Напомним, Золотое Луганской области называлось в числе тех населенных пунктов, откуда планируется отвести украинскую армию. Пока отведение приостановлено из-за обстрелов в прифронтовом районе.

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