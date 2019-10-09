Пудровые брови и глиттеры: основные тренды осеннего макияжа (фото)

Стиль жизни

С приходом нового времени года многие меняют не только гардероб, но и макияж. На дворе осень — и она подсказывает нам цвета теней, туши, помады. На подиуме все меньше появляется моделей со смоки айз и все больше — с макияжем, приближенным к натуральному. Модные показы диктуют правила, в том числе и на декоративную косметику.

Чтобы быть в тренде в этом сезоне, ведущая рубрики «Ревизор красоты» на Новом канале, визажист с 15-летним стажем, бьюти-блогер Елена Филонова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рекомендует делать акцент на губы и глаза.

— В этом осеннем сезоне прежде всего стоит сосредоточиться на губах, — говорит Елена. — Чтобы придать им объем и обольстительный вид, используйте блеск. Его можно наносить даже поверх любимой помады. Бордовая мания снова набирает обороты. Однако этот цвет подходит не всем. Я обожаю насыщенный винный и часто использую помаду такого оттенка. Ведь больше всего он украшает блондинок! Для выразительности глаз выбирайте тени всех оттенков коричневого, серого, темно-зеленого и черного. Тон лица рекомендую оставить естественным. Думаю, что на нем еще есть остатки загара. Если все же решите добавить тон, то используйте универсальный nude.

— Какой макияж сейчас в тренде?

— Если отслеживать тенденции мировых визажистов, то они нас возвращают к натуральному мейку. Хайлайтер все же остается в тренде. Брови можно подвести карандашом или сделать пудровые, аккуратно нанести тени и накрасить ресницы. Чуть ярче можно сделать губы. Осень — это теплые тона в гардеробе, таким же должен быть и макияж.

Поделюсь одним своим секретом. Я недавно начала использовать рассыпчатую пудру. Раньше боялась, что кожа от нее будет выглядеть жирной. Но нет, пудра красиво ее тонирует, и лицо выглядит естественно. Помните, что, если вы не идете на какой-то тематический вечер, то лучше используйте легкий макияж.

— А если это вечерний выход?

— Главное правило любого макияжа для любого события — он должен выглядеть аккуратно, а не как будто вы упали лицом в косметику.

— Как правильно использовать модные в этом сезоне глиттеры — разноцветные блестки?

— Я сама очень люблю в макияже использовать глиттер. Это очень красиво выглядит. Помогает нанести тени с плавным переходом в какой-то другой оттенок. Они добавят взгляду огонька и свежести. Здесь главное — не использовать его много. Даже в вечернем макияже глиттер следует наносить точечно и в небольшом количестве. На середину подвижного века, либо с краю. Или вообще в зону скул.

Глиттер

— Существуют ли правила нанесения макияжа?

— Конечно! Меня учили сначала наносить тон, затем пудру. У нас даже не было такого понятия, как база. Сейчас у каждого визажиста свой порядок нанесения косметики. Большинство сначала делают макияж глаз. Потому что тени или тушь могут чуть осыпаться на лицо, на котором уже будет тон. Потом можно подвести брови и начать наносить базу, тон, хайлайтер. В самом конце, естественно, помада или блеск для губ.

— Как правильно подобрать цвет туши?

— Это очень просто. Зачастую подбирают тушь под цвет кожи, глаз или тип лица. Если макияж дневной, то лучше использовать коричневую тушь. Она будет выглядеть естественно, ненавязчиво. Ею часто красятся леди-босс. Те, кто любит выделять глаза, выбирают черную тушь. Я сама обожаю краситься черной, угольной. Чтобы максимально подчеркнуть взгляд. Цветной тушью пользуюсь крайне редко. Темно-синяя к лицу девушкам с голубыми глазами. Она создает глубину взгляда, будто ты смотришь в океан! Цвет баклажана подходит девушкам с карими и зелеными глазами. В моде по-прежнему смоки айс. Но для него тоже стоит использовать спокойные цвета — серый, коричневый.

— А какие тени сейчас в моде?

— В осеннем макияже можно использовать фиолетовые, баклажанные и темно-коричневые глубокие цвета.

— У вас есть любимый макияж?

— Открою секрет — я не воспринимаю себя без макияжа. Поэтому каждое утро обязательно делаю легкий и естественный мейк, а уже потом занимаюсь делами. Хотя друзья, которые видели меня дома без косметики, говорят, что я красивая и так. Согласна с ними, но комфортнее чувствую себя с легким тоном на лице, блеском на губах и тушью на ресницах. Люблю еще немножко подрисовать брови.

— Глаза очень чувствительны. Как правильно за ними ухаживать?

— Можно использовать косметику по уходу за глазами или крем. Только нужно быть осторожными и подбирать средства индивидуально, посоветовавшись с косметологом. Ведь кожа вокруг глаз очень чувствительная, и можно легко ее повредить. Очень полезно умываться родниковой водой. Я люблю использовать для этого холодную минеральную воду. Знаю, что есть способы умывания кубиками льда, это способствует кровообращению и имеет охлаждающий эффект. Есть косметические средства: пенки или гели, которые превращаются в пенку и обогащают кожу лица кислородом. Но это дорогостоящие средства. Если у вас дома установлен фильтр для воды, можете использовать эту воду.

— Чем лучше снимать макияж?

— Сначала рекомендую смыть гелем или пенкой для умывания, потом сделать пилинг — глубокое очищение, а тоником уже успокоить кожу. Потом желательно нанести маску. Завершающим этапом может быть сыворотка и крем для лица. Это длительный уход, но очень результативный!

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущая рубрики «Ревизор красоты» Елена Филонова рассказала, как визуально сделать губы полнее, и поделилась собственными секретами ухода.



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