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Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть президентский пресс-марафон
В четверг, 10 октября, президент Владимир Зеленский устраивает общение с прессой. Встреча с журналистами назначена в Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8). Здесь в бывшем здании завода «Арсенал» сейчас находится павильон с несколькими десятками точек общественного питания. Встреча состоится в центральном холле.
Общение с журналистами будет организовано по принципу пресс-марафона. К главе государства будут подпускать небольшие группы представителей СМИ, которые в течение получаса смогут задавать вопросы.
Начнется мероприятие в 10.00. «ФАКТЫ» будут вести на сайте онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.
Напомним, команда Зеленского обещала провести пресс-конференцию по итогам 100 дней президента у власти. Это мероприятие не состоялось и было отложено на неопределенный срок. Вместо этого состоялся показ фильма-интервью с Зеленским.
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