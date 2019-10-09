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Политика

Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть президентский пресс-марафон

20:59 9 октября 2019 140
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 октября, президент Владимир Зеленский устраивает общение с прессой. Встреча с журналистами назначена в Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8). Здесь в бывшем здании завода «Арсенал» сейчас находится павильон с несколькими десятками точек общественного питания. Встреча состоится в центральном холле.

Общение с журналистами будет организовано по принципу пресс-марафона. К главе государства будут подпускать небольшие группы представителей СМИ, которые в течение получаса смогут задавать вопросы.

Начнется мероприятие в 10.00. «ФАКТЫ» будут вести на сайте онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Напомним, команда Зеленского обещала провести пресс-конференцию по итогам 100 дней президента у власти. Это мероприятие не состоялось и было отложено на неопределенный срок. Вместо этого состоялся показ фильма-интервью с Зеленским.

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