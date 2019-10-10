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Политика

Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-конференции президента

7:32 10 октября 2019 225
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется встреча президента Владимира Зеленского с журналистами. Общение со СМИ организовано в формате пресс-марафона. «ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию мероприятия на сайте.

Напомним, встреча с журналистами назначена в центральном холле фудкортов Kyiv Food Market. Желание задать вопросы главе государства изъявили более 300 журналистов. Подпускать представителей СМИ к Зеленскому будут небольшими группами. Из-за этого, как ожидается, встреча может растянуться до конца рабочего дня.

Напомним, команда Зеленского обещала провести пресс-конференцию по итогам 100 дней президента у власти, но это традиционное мероприятие по неизвестным причинам отменили. Вместо пресс-конференции в телеэфире показали фильм-интервью с Зеленским.

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