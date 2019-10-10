В США могут обнародовать расшифровки разговоров Зеленского с Пенсом

Мир

Вице-президент США Майк Пенс готов обнародовать стенограммы телефонных переговоров с Владимиром Зеленским (на фото). Записи должны внести ясность, оказывалось ли давление на украинского президента со стороны администрации Трампа, чтобы инициировать расследование против семьи Джо Байдена.

Представители Демократической партии в Конгрессе уже внесли официальный запрос на обнародование стенограммы разговора между Пенсом и Зеленским. Демократы подозревают, что кто-то из команды Пенса присутствовал при скандальном разговоре Зеленского и Трампа, а затем ознакомил вице-президента с подробностями беседы, а, возможно, и с записью разговора.

Как сообщает Politico, Пенс, общаясь с журналистами, еще раз подчеркнул, что против публикации стенограммы возражать не будет и как раз обсуждает технические моменты с юристами Белого дома.

Пенс считает, что нет оснований предполагать давление Трампа на Зеленского, тем более что украинский президент и сам заявил, что давления не было. «В стенограмме четко видно, что в разговоре президента США с президентом Зеленским не говорилось об «услуге за услугу», — добавил вице-президент США.

Напомним, июльская телефонная беседа Трампа и Зеленского привела к политическому скандалу в США. В Штатах была инициирована процедура импичмента президента. Инициаторы подозревают, что на Зеленского оказывали давление, чтобы тот начал расследование против политического соперника Трампа, а именно против Джо Байдена и его сына. Об этом подробно в материале «ФАКТОВ» Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент.

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