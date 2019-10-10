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Политика

Пресс-марафон Зеленского: Мендель рассказала, сколько будет длиться мероприятие

9:35 10 октября 2019 118
мендель и зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Назначенная президентом Зеленским встреча со СМИ начнется в 10.00 и может растянуться на 10 часов, учитывая количество приглашенных. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По словам пресс-секретаря, на пресс-марафон с Зеленским аккредитовали около 300 журналистов. Многим было отказано, поскольку заявка поступила позже установленного времени. Мендель заявила, что марафон может продлиться до 20.00.

скрин

Представители СМИ отметили, что встреча организовывалась в спешке: о том, что она состоится, объявили вечером 9 октября и отвели только три часа на подачу заявок, потому многие желающие отсеялись уже на этапе аккредитации.

А тем временем в павильонах Kyiv Food Market завершаются последние приготовления к пресс-марафону.

марафон

«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию мероприятия на сайте. Начало трансляции в 10.00.

Фото Iuliia Mendel/Facebook, Oleksiy Matsuka/Facebook

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