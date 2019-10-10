Смертельное ДТП в Запорожье: водитель маршрутки сбежал из больницы

Происшествия

В Запорожье продолжается расследование смертельного ДТП, когда в фуру «MAN» въехала сзади маршрутка с пассажирами. Водитель микроавтобуса объявлен в розыск.

37-летний водитель маршрутки, хоть и получил в ДТП переломы, но ухитрился скрыться из больницы и сейчас разыскивается. Мужчину могут признать виновником ДТП, так как водитель фуры утверждает, что в момент столкновения даже не ехал, а стоял у края дороги, а после ДТП помогал вытаскивать из автобуса пострадавших пассажиров.

В эфире ТСН врачи подтвердили, что водитель маршрутки сбежал из приемного отделения больницы сразу после медосмотра. «В приемном покое все запланировали, назначили необходимые обследования. Но часто бывает, что если человеку грозит суд, то пациент покидает отделение», — рассказал дежурный травматолог Игорь Мамыкин.

Представитель перевозчика утверждают, что водитель прошел необходимые проверки перед выходом на маршрут, но тем не менее, по каким-то причинам, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в грузовое транспортное средство.

Напомним, ДТП случилось около 14.20 9 октября. Погибла пассажирка маршрутки, сидевшая в правой части автобуса, куда пришелся основной удар. У остальных пассажиров диагностированы переломы конечностей, ребер, черепно-мозговые травмы.

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