Что ждет Nissan?

Пресс-релиз

Похоже, ситуация в японском концерне начинает стабилизироваться. На днях совет директоров компании выбрал нового руководителя. Им стал Макото Усида, успешно работающий на протяжении 15 лет в концерне и завоевавший репутацию справедливого руководителя.

Напомним, пару месяцев назад начал разгораться скандал, связанный c тогда еще главой автомобильного гиганта Карлосом Гоном, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что вылилось в получение завышенных и незаконных премий. Естественно, он все отрицает и считает обвинения сфабрикованными. Под следствие попал и его бывший заместитель.

Новому СЕО придется вытаскивать компанию из кризиса, так как акции концерна резко упали. Если на вторичном рынке ситуация для Nissan, по прогнозам, пока никак не изменится и цены останутся на прежнем уровне, то вот выпуск новых моделей будет сопряжен с трудностями. Если вы хотите приобрести б/у автомобиль, то предварительно посетите carvertical.com/ua/ru, где проверите модель на наличие ДТП, количество предыдущих владельцев и получите дельные советы как следить за данной машиной.

Компания уже объявила, что для стабилизации ситуации следует сократить около 125 000 рабочих мест и оптимизировать модельный ряд. Так, уже известно, что Cube попал под сокращение, несмотря на высокую популярность среди автолюбителей, а премиальный бренд Infiniti полностью уходит с рынков Австралии, Европы.

Более глобальной задачей эксперты считают необходимость реанимировать планируемый альянс с Renault. После скандала французский производитель попытался заключить соглашение с другим брендом, но правительство заблокировало сделку.

Планируемый альянс открывал дополнительные возможности для кардинального обновления модельного ряда, поэтому развитие японского бренда было тесно завязано на будущем сотрудничестве с Renault. Такая неясность на неопределенный период заморозила большинство проектов, что в текущей ситуации только добавляет негативных мыслей о будущем автогиганта.



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