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Будем еще разговаривать: Зеленский рассказал, почему не уволил Кличко
Президент Владимир Зеленский намерен еще раз встретиться с Виталием Кличко перед тем, как уволить его с поста главы Киевской горгосадминистрации. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-марафона, комментируя, почему затянулась процедура смены руководства КГГА.
«Почему я его не уволил? Просто еще не уволил. Думаю об этом», — заявил Зеленский.
«Мы встречались, кстати, с мэром. Я знаю, что он против разделения функций (мэра и главы КГГА). Я не вижу в этом конфликта. Просто у него свое видение, у меня свое. Я думаю, что функции нужно разделить… Я буду еще разговаривать с Кличко, перед тем как принимать решение об увольнении», — добавил глава государства.
По поводу кандидатуры нового главы Киевской горгосадминистрации президент решил отмолчаться. «О том, кого я вижу (на этом посту) — это мое личное видение», — кратко заявил он.
Напомним, «ФАКТЫ» ведут трансляцию пресс-марафона Зеленского. Все важные заявления — о встрече с Путиным, об увольнении Авакова, об обмене пленными, о формуле Штайнмайера и об отводе войск — читайте на сайте «ФАКТОВ».
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