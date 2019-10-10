Происшествия

В центре Мелитополя охранники устроили жесткую разборку с водителем: в сеть попало видео инцидента

В центре Мелитополя случилась драка сотрудников охранной фирмы и водителя «Газели». Судя по репликам участников стычки, драке предшествовал дорожный конфликт: один из водителей «подрезал» другого, и ущемленный участник движения решил отомстить.

Сотрудники охранной фирмы вытащили из «Газели» водителя и стали его избивать. Насколько тяжелые травмы получил водитель, не ясно, но у молодого человека лицо было в крови. Немного придя в себя, избитый водитель решил отомстить и попытался вытащить своих обидчиков из машины. Видеозапись сделана проезжавшими мимо мелитопольцами.

Видео содержит нецензурную лексику

В паблике melitopol_ очевидцы драки рассказали свою версию произошедшего.

Напомним, ранее в Киеве водители, не поделив дорогу, устроили «разборки» со стрельбой. В Запорожье в таких же обстоятельствах один из водителей ранил в спину другого из травматического пистолета.

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