Стиль жизни

Приснилась собака, чайка или русалка: что это значит (сонник)

Рой насекомых

Рой насекомых во сне предвещает мелкие проблемы и трудности. Но, к сожалению, они могут затянуться, что пагубно повлияет не только на ваши нервы, но и на общее самочувствие. Поберегите себя!

Русалка

Если вам приснилась русалка на камне, то такой сон подсказывает, что вы слишком долго гоняетесь за противоположным полом в поисках судьбы. И даже не замечаете тех, кто рядом с вами. Не упустите свою судьбу!

Если во сне русалка улыбнулась вам, значит, в реальной жизни вы встретитесь с друзьями, к тому же очень неожиданно.

Рыба

Видеть рыбу во сне — это хорошо. Ведь если приснилось много рыбы, значит, вас ждет неожиданная прибыль. Если ели во сне вареную рыбу, наоборот, — к тратам и убытку. Если приснилась мертвая рыба, ожидайте расстройства и неудачи, а жареная рыба снится к внезапным новостям.

Если женщине приснился карась, линь или окунь, значит, она скоро забеременеет, к тому же мальчиком.

Если же во сне вы выбирали рыбу, тогда, к сожалению, вы можете заболеть.

Саранча

Саранча во сне — знак неожиданности, опасности. Такой сон предупреждает также о том, что кто-то захочет вмешаться в ваши дела. Возможно, этот человек использует вас.

Свинья

Увидели во сне свинью? Эти животные — символ сплетен, слабости и воровства. Если приснилась свинья, которая роет землю, значит, в жизни столкнетесь с ленивым и жадным человеком.

Если во сне вы кормили свинью, это предвещает встречу с заклятым врагом. Ну, а если во сне вы забивали свинью, то вас ждет понижение в профессиональной деятельности.

Если девушке приснился кабан, то ей скоро сделают предложение руки и сердца.

Скорпион

Скорпион во сне символизирует подлость, злость, ожесточение, хитрость и лукавство. Сон, в котором присутствует скорпион, предупреждает, что ваши неверные друзья воспользуются вами. Если не соберетесь с силами, то очень пострадаете!

Скунс

Скунс во сне — это символ прошлого. Возможно, скоро вы встретите человека из своей прошлой жизни, а может, даже первую любовь. Если же скунс во сне спал, то вы договоритесь с этим человеком еще об одной встрече. Если скунс хотел напасть на вас, значит, эта встреча последняя. А если во сне скунс вас укусил, значит, будете долго жить.

Слон

Видеть во сне слона — к оцениванию ваших знаний и ума, кто-то явно разглядел в вас талант. Если же вам приснился слон в комнате, значит, вас ждут мелкие переживания, преграды и неудобства.

Если во сне вы катались на слоне, к вам придет необыкновенное счастье, и удача будет сопутствовать вам. Кормить или поить слона во сне означает, что в жизни вы получите должность, о которой мечтали.

Если же во сне слон поднял вас вверх своим хоботом, значит, вы добьетесь успеха в реальной жизни.

Собака

Приснилась собака? Хороший знак. Такой сон сулит вам выигрыш. Но если во сне вы играли с собакой, значит, что-то потеряете.

Привязывать собаку во сне означает, что в жизни вы сможете победить вашего худшего врага. Слышать собачий лай во сне — к опасности, избегайте злословящих людей, а также разговоров за спиной.

Белая собака — символизирует радость и счастье, а черная — предательство друзей.

Сова

Увидеть сову во сне — к скорой встрече с другом. Если во сне вы держали сову в руках, то это предупреждение о возможном пожаре или другой опасности. Крик совы во сне — к печали и беде в реальной жизни.

Сойка

Сон, в котором вы увидели сойку, предвещает вам милые и радостные встречи с друзьями. Поймать во сне сойку — к очень приятным, душевным занятиям, которые не принесут практической пользы. Если же приснилась мертвая сойка, значит, вас ждут ссоры в семье.

Соловей

Видеть во сне соловья — к счастью, а также к женитьбе. Если во сне вы кормили соловья или слушали его пение — ждите радостных новостей. Соловей в клетке означает, кто-то из окружающих вас людей сильно вам завидует, а если во сне вы держали соловья в руке, то вас ждет знакомство с хорошим и верным человеком.

Сом

Видеть во сне живого сома — к богатству, радости и благополучию. А если этот сом еще и с длинными усами, то в реальности стоит ждать радостных вестей.

Если же увидели огромного сома, вас ждет большая радость. Возможно, удачная сделка или приятная встреча, либо небольшое, но интересное путешествие.

Сорока

Видеть во сне сороку — к большим проблемам и разочарованиям. Вам необходимо хорошенько переосмыслить все свои поступки, высказывания и даже мысли, чтобы не навредить окружающим.

Страус

Страус предвещает радостное событие, к тому же очень неожиданное. Если страус приснился мужчине, то это сулит встречу с женщиной, на которую придется потратить немалую сумму денег. Если же во сне вы поймали страуса или только ловили его, значит, в реальной жизни у вас будет возможность совершить путешествие.

Сурок

Сон, в котором вы видите сурка, предупреждает, что сейчас нужно быть предельно осторожным с новыми друзьями. У вас будут причины сомневаться в их верности. Если молодой женщине приснился сурок, значит, ее попытается соблазнить какой-то новый ухажер.

Таракан

Видеть во сне тараканов — к домашним проблемам и заботам. Рыжие тараканы во сне — знак неприятных мелких ссор и дрязг. Если один большой таракан приснился молодой девушке, то такой сон предвещает ей богатого ухажера.

Тарантул

Тарантул во сне — символ вражды и злости. Если приснился живой тарантул, значит, ваши враги радуются и стремятся к победе. Если же приснился мертвый тарантул, тогда сможете выиграть в борьбе с недоброжелателями.

Теленок

Телята, которые во сне пасутся на лугу, означают, что у молодых наступают прекрасные, радостные дни.

Если телята приснились людям, которые стремятся улучшить свои финансовые дела, то скоро они будут пожинать хорошие плоды своих стараний.

Тигр

Приснилось, что к вам подкрадывается тигр — к преследованию. Значит, ваши враги будут следить за вами и вашими делами.

Если тигр на вас нападает во сне, значит, в жизни вы будете сильно огорчены.

Отбились от тигра во сне или даже убили его, значит, вас ждет невероятный успех. Если во сне тигр убегает от вас, это сулит вам преодоление трудностей и получение желаемой должности.

Тушканчик

Увидели во сне тушканчика? Значит, в жизни выбрали верный путь. Ловить тушканчика во сне — сулит счастливый и благополучный брак.

Будьте бдительны, если во сне тушканчики пищали! Это значит, что кто-то планирует вас обворовать.

Если во сне видели мертвого тушканчика либо убивали его, то такой сон предвещает беду в вашей семье.

Есть тушканчика во сне — означает, что ваши партнеры по бизнесу достаточно надежны и серьезны, вы можете на них положиться.

Тюлень

Тюлень во сне предупреждает, что вы не сможете удержать и сохранить то, чего так старательно добиваетесь. Кроме того, такой сон может говорить о том, что вы слишком мало усилий прикладываете для достижения цели. Задумайтесь!

Удав

Видеть во сне удава — дурной знак. Говорят, это то же, что видеть дьявола. Такой сон сулит беды, неудачи и проблемы. Но если во сне вы убили удава, то это хороший знак.

Улитка

Если вам приснилась улитка, значит, в реальной жизни у вас возникнут серьезные проблемы, возможно, даже вам угрожает опасность.

Если во сне улитка показывает рога — это знак предательства. А если во сне вы наступили на улитку, ждите нежелательных изменений или общения с противными людьми.

Устрицы

Сон, в котором вы видели устриц, сулит успех и радость. Но есть устриц во сне — к бесполезным усилиям. Такой сон может также предвещать, что вы проведете невероятный вечер и будете приятно удивлены своим собеседником.

Утка

Видеть во сне плавающую на воде утку — к счастью, радости и освобождению от хлопот и проблем. Ели во сне жареную утку — значит в реальной жизни вскружите голову человеку, который вам симпатичен. Если женщине приснилось, что она поймала селезня, то ее очень скоро ждет семейная жизнь.

Утконос

Утконос во сне означает, что вы проживаете чужую жизнь или живете не своим умом.

Если во сне вы пытались поймать утконоса, то стоит опасаться зависти со стороны коллег или сослуживцев.

Кормить утконоса во сне означает, что вы свяжете свою жизнь с мелочным и глупым человеком.

Фазан

Увидеть во сне фазана — значит, что вы имеете хороший и дружелюбный коллектив. Также такой сон сулит спокойную и радостную жизнь.

Если во сне вы держите живого фазана в руках, то это предвещает вам счастье, успех, здоровье и финансовую прибыль. Если фазан во сне был мертв, то стоит ожидать проблем из-за своего сочувствия и доброты.

Фламинго

Видеть во сне фламинго — к мечтам и фантазиям. Если во сне фламинго ловит рыбу, значит, грядущее событие принесет вам радость, спокойствие и умиротворение.

Несколько фламинго во сне сулят вам неземную любовь, к тому же с очень приятным и милым партнером.

Форель

Видеть во сне форель — к достойному уровню жизни. Если вы едите форель во сне, это означает, что в вашей жизни скоро наступят положительные и выгодные обстоятельства. Ловить форель и поймать ее во сне означает успех и достаток в жизни. Если форель ловили сетью, значит вас ждет успех и процветание.

Но если во сне форель плавает в мутной воде, то в реальной жизни любовь не принесет вам счастья.

Хамелеон

Хамелеон во сне — знак лицемерия, притворства и лживости. Если во сне вы увидели любимого человека с хамелеоном или же в одежде, которая меняет цвет, то такой сон предупреждает об измене. Будьте готовы!

Хищники

Если приснились хищники, то такой сон предупреждает, что вам хотят нанести удар. Если увидели во сне мертвых или раненых хищников, значит вы преодолеете все проблемы и неудачи. Если хищник приснился женщине, то скоро вокруг нее будет много сплетен и вранья. Но причиной этого является она сама и ее поведение.

Хищная птица

Если увидели во сне хищную птицу, например, сокола или ястреба, то стоит ожидать вранья и обмана.

А если вы застрелили эту хищную птицу во сне, значит в жизни вы осилите все трудности на пути к счастью. Будьте внимательны: если во сне птицы собираются напасть, но вы успели их спугнуть, то такой сон предвещает вам успех в ваших делах. Смело беритесь за дело! Также победу означает и мертвая хищная птица во сне.

Хомяк

Хомяк во сне — это символ недовольства, агрессии и раздражения. Если приснился хомяк на вашей одежде, то стоит ожидать ссор и скандалов. Если же во сне хомяк убежал от вас, значит, все, что вы делали, было зря, к сожалению.

Хорек

Если во сне увидели хорька, то в реальной жизни будете замешаны в плохую историю. Если этого хорька вы убили во сне, значит, в жизни с легкостью справитесь с проблемами и неудачами.

Цапля

Видеть во сне цаплю — к новостям. Возможно, скоро в вашей жизни появится человек, который и принесет эти новости. Также цапля является символом неожиданной прибыли.

Цыплята

Цыплята во сне означают, что день ваш пройдет без толку. Сон, в котором вы видите выводок цыплят, сулит проблемы и заботы.

Если вы ели во сне цыплят, то это предупреждение: может наступить такой период в вашей жизни, когда денег будет катастрофически не хватать.

Чайка

Чайка во сне означает, что вы скоро обретете деловых партнеров, но эти люди будут очень жадными и неблагодарными. Если во сне вы увидели мертвую чайку, то вам предстоит долгая разлука с близкими людьми или друзьями.

Червяк

Если увидели во сне дождевого червяка, значит в жизни вас ожидают проблемы и хлопоты. Это также может означать легкую и спокойную дорогу, от которой вы получите массу наслаждения и положительных эмоций. Ну, а если червяк оказался в пище, значит, кого-то из ваших близких очень мучает зависть по отношению к вам. Присмотритесь к окружающим!

Черепаха

Если женщина увидела во сне черепаху, значит, ей суждено занять высокое социальное положение.

Если же во сне вы убили черепаху или просто поймали ее, то такой сон сулит сожаление, грусть и печаль.

Шакал

Шакал — это символ трусости, мнительной боязливости и лукавства. Такой сон предупреждает об ужасных последствиях игры с обманом. Также такой сон может свидетельствовать о том, что кто-то из ваших друзей ворует. Будьте бдительны!

Шершень

Увидели во сне шершня — это предупреждение о встрече с неприятным для вас человеком. Если укусил шершень — к сплетням и вранью. Если во сне вы убегали от шершней, возможно, скоро кто-то вас обидит. Если же во сне вы убили шершня, то сможете победить в борьбе за свои права.

Шимпанзе

Видеть во сне шимпанзе — не очень хороший знак. Если вы увидели, как шимпанзе прыгает по клетке, значит, скоро вас будет мучить зависть. А вот если во сне шимпанзе убегает, то вас ждет большое счастье.

Шиншилла

Сон, в котором вы увидели шиншиллу, имеет двойное значение. Возможно, вы приобретете для себя кое-что очень полезное, но взамен придется что-то отдать. Приснилось, что охотитесь на шиншиллу — получите хорошие деньги, если будете внимательны и не упустите свой шанс. Если же шиншилла приснилась женщине, то сон сулит ей щедрого на подарки поклонника.

Шмель

Шмель и отчетливо слышное его жужжание во сне означает, что нужно готовиться к встрече с невыносимым, надоедливым и тяжелым человеком. Его разговоры и занудство измучат вас.

Щенок

Если увидели во сне щенка, значит, вас ждет радость и удовольствие. Если во сне щенки здоровые, то и в жизни вас будет сопровождать удача, а дружба с важными для вас людьми укрепится.

Щука

Щука во сне предупреждает, что стоит опасаться обмана. К тому же вас обманет очень хитрый и противный человек.

Если приснилось, что поймали щуку, значит, ваши действия будут продуманными и серьезными. Также видеть щуку во сне — к радости и появлению детей.

Ягнята

Видеть во сне, как пасутся ягнята — радости, счастью и улыбке. Если такой сон приснился фермеру, значит, в этом году будет хороший урожай.

Приснившийся мертвый ягненок сулит тоску, отчаяние и одиночество. Если во сне едите ягнят, то это к болезням и переживаниям за своих детей.

А вот если во сне ягнята пьют молоко матери — ожидайте хороших вестей от супруга или супруги. Такой сон также предвещает появление детишек.

Ягуар

Видеть во сне, как от вас убегает ягуар —означает, что вы зря тратите силы на то, что вам совсем не нужно, возможно, даже не только бесполезно, но и вредно. Если приснилось, что ягуар вас преследует — это к ссоре с руководством.

Оказаться во сне одной клетке с ягуаром означает, что в жизни вы будете иметь крепкого и надежного друга.

Ястреб

Если вам приснился ястреб, значит, кто-то очень желает воспользоваться вами в сексуальном плане.

Если же во сне вы стреляли в ястреба, такой сон сулит расставание с любимым человеком.

Ящерица

Видеть во сне ящерицу — к нехорошему обществу, в котором много подозрительных и опасных людей. Если во сне вы убили ящерицу, значит, сможете победить ваших недоброжелателей.

Есть ящерицу во сне означает, что вас ждет много денег, богатство. А если во сне ящерица бегает по мужчине, то это предупреждение, что какая-то женщина хочет женить его на себе.

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