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Приснились похороны близкого человека или незнакомца: что это значит (сонник)
Толкование снов — весьма интересная и познавательная вещь. Оказывается, не всегда страшное или негативное событие во сне означает, что и наяву произойдет что-то плохое. «ФАКТЫ» продолжают публикацию эксклюзивного сонника, который поможет вам разобраться со сновидениями. Ранее мы рассказывали, что значит, если приснилось какое-либо животное, а также как следует трактовать сновидения с умершими людьми — родственниками и незнакомцами. На этот раз поговорим о похоронах.
Сон, в котором вы видите похороны, предвещает радостное событие, возможно, даже свадьбу. Если такой сон приснился мужчине, то его ждет долгая и очень счастливая жизнь.
Если во сне вы похоронили кого-то из родных или близких, то не стоит бояться, ведь вас ждет успех в делах и серьезные перемены в жизни. И они принесут много удовольствия!
Сновидение, в котором вы сильно плачете на похоронах, пророчит, что радостные моменты в вашей жизни скоро закончатся. А вот принимать соболезнования на похоронах — знак того, что в ближайшие дни вас ждет праздник!
Если приснилось, что вас похоронили заживо, значит, в жизни вы можете допустить огромную ошибку, из-за которой восторжествуют ваши враги. Если во сне вы спасаетесь из могилы или вылазите из гроба, то такой сон предвещает благоприятную развязку серьезной проблемы: сейчас вы зашли в тупик, но скоро найдете выход из сложившейся ситуации. Не теряйте надежды!
Если во сне вы хороните своего ребенка, то в вашей семейной жизни, в том числе с детьми, все будет благополучно, а вот у ваших друзей есть проблемы.
Опускать в могилу гроб с покойником — к выздоровлению, а также к излечению хронической болезни.
Хоронить во сне друга — к счастью и богатству. Хоронить незнакомого вам человека — к долгой жизни и неожиданной радости, к сюрпризу.
Если во сне вы обогнали похоронную процессию — к несчастному случаю или катастрофе.
Услышать во сне похоронный звон — к неприятностям и печальным новостям.
Видеть во сне пустой гроб — к душевной боли и тяжести. Если несете гроб, то сон предупреждает: скоро вы сделаете то, что доставит близким людям боль и проблемы.
Если во сне вы забиваете гвоздями крышку гроба — в жизни сможете преодолеть свои комплексы и слабости.
Если увидели, как падает гроб, то наяву ваш ангел-хранитель спасет вас от несчастного случая. Но все же будьте осторожны!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что предвещают сны, в которых есть мама, отец, бабушка, дедушка или другие близкие родственники.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!