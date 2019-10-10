Помогавшие Джулиани и Трампу бизнесмены с украинскими корнями пытались бежать из США (фото)

Мир

В четверг, 10 октября, стало известно, что в США были взяты под стражу два бизнесмена, которые являются выходцами из Украины. Это Лев Парнас и Игорь Фруман. Ранее сообщалось, что их взяли под стражу в Нью-Йорке. Однако теперь выяснилось, что это произошло в международном аэропорту Вашингтона в тот момент, когда 53-летний Фруман и 47-летний Парнас намеревались покинуть США. Пока не известно, куда хотели лететь эти господа.

Как сообщает The Wall Street Journal, оба они связаны с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Сразу в нескольких американских изданиях появился полный текст документа, подготовленного прокуратурой для федерального суда штата Виргиния, который уже 10 октября должен начать рассматривать это дело.

Подтвердилось предположение, что Парнаса и Фрумана обвиняют в нарушении американского законодательства о выборах. Бизнесмены через свою фирму Global Energy Producers LLC щедро финансировали группу America First Action, которая занимается подготовкой новой избирательной кампании Дональда Трампа. Также они оказывали финансовую поддержку республиканским кандидатам на выборах различного уровня. Делалось это вопреки закону.

Майк Пенс, Игорь Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп и Рудольф Джулиани

Прокуратура считает, что Парнас и Фруман преследовали личную выгоду. Используя свою связь с Джулиани, они хотели влезть в украинский газовый бизнес. Кроме того, в США их интересовали выгодные вложения в бизнес, построенный на легальном выращивании и продаже марихуаны. Для того, чтобы заниматься им, необходима лицензия.

Кстати, в связи с этим в деле фигурирует имя еще одного бизнесмена с украинскими корнями. Это Андрей Кукушкин. Как раз он занимается марихуаной и за достаточно короткий срок сумел заработать на этом около 50 миллионов долларов. Кукшкин и его деловой партнер Дэвид Коррея также участвовали в незаконном финансировании республиканских кандидатов на выборах различного уровня. Прокуратура утверждает, что эти бизнесмены дали взятку одному из конгрессменов в размере 20 тысяч долларов, чтобы ускорить получение необходимой лицензии в штате Невада. По всей видимости, с ним Кукушкина свели Парнас и Фруман.

Игорь Фруман на встрече с Дональдом Трампом

Также в документе прокуратуры содержится утверждение, что Парнас лично встречался с членом Палаты представителей Конгресса США и его помощником незадолго до того, как этот политик направил письмо государственному секретарю США Майку Помпео с призывом отозвать из Украины посла Соединенных Штатов Мари Йованович. Конгрессмен обвинил ее в том, что она занимает антитрамповскую позицию. Речь идет о республиканце Пите Сешинсе, на предвыборную кампанию которого America First Action выделила в 2018 году более 3 миллионов долларов.

Как известно, Йованович была отправлена в отставку в мае 2019 года. Этому предшествовало обвинение в коррупции, которое публично высказал в ее адрес тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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