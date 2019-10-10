Происшествия

В Запорожье директор интерната для детей отдавал подопечных в трудовое рабство (фото)

В Мелитополе директор интерната продавал своих воспитанников в трудовое рабство сторонним лицам, которые привлекали подростков к тяжелой работе. Напомним, в августе в Херсоне вынесли приговор матери, которая в 2018 году продала сына в «трудовое рабство».

Как сообщили в полиции Запорожской области, подозреваемого задержали в момент передачи ему денежного вознаграждения за группу несовершеннолетних детей, которых планировалось задействовать в строительных работах на территории частного домовладения в поселке Приазовское.

Опубликованы оперативные фото с места инцидента.

В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта. Досудебное расследование открыто по признакам статьи ч.3 ст. 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове мать пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в… бордель за границей.



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