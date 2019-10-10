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Пенсионер, развращавший подростков на Сумщине, найден мертвым
В Конотопе Сумской области скончался 72-летний фигурант дела о развращении 15-ти и 14-летних подростков. «ФАКТЫ» писали об этом резонансном деле.
Как сообщили в полиции Сумской области, смерть подозреваемого наступила накануне заседания суда, который должен был избрать для него меру пресесения.
При осмотре тела правоохранители не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.
В отделе коммуникации областной полиции отметили, что умерший пенсионер свою вину признал полностью и был готов отбывать наказание. Ему было объявлено о подозрении, но задерживать его не стали с учетом пожилого возраста.
Напомним, ранее в полиции уточнили, что подозреваемый настаивал, что вступал в «контакт» с подростками по «соглашению сторон».
Аналогичное объяснение своим действиям давал и задержанный за приставание к воспитанникам тренер на Киевщине.
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