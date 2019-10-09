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Заманивал мальчиков деньгами: на Сумщине задержали 72-летнего педофила
В Конотопе Сумской области 72-летний пенсионер в течение года развращал четырех местных ребят в возрасте 15-ти и 14-ти лет. Напомним, в Киеве поймали тренера-педофила, который развращал своих воспитанников.
Как сообщили в Сумском областном главке полиции, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствие и денег — согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки.
Почти год четверо ребят время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.
Сначала ребята в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали.
Признался во всем и сам подозреваемый — он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по «соглашению сторон».
В полиции уже открыли уголовное производство. Мужчина задержан и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.
В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Так, в Винницкой области 38-летний мужчина затащил на чердак родную 12-летнюю дочку и изнасиловал ее. В Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у ее дома.
Эксклюзивный материал о делах, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними, «Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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